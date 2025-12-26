Реакция Дюкова на финансовые проблемы «Ростова»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о крупных долгах «Ростова».

Сообщалось, что задолженность клуба достигла 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Гендиректор «Ростова» отрицает, что у клуба столь серьезные проблемы.

– В прошлом сезоне обанкротились «Химки», сейчас говорят о похожей ситуации в «Ростове», который может сняться с турнира из-за долгов, были сообщения о финансовых проблемах «Крыльев». Видите ли вы эту проблему, и что делает РФС, чтобы ее решить?

– Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения.

Если отвечать на вопрос о «Ростове», уверен, что он не повторит путь «Химок». Как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

«Химки» были клубом частного инвестора, за «Ростовом» стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область – футбольный регион.