Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.
В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.
– Какая у вас реакция на слова Шевченко про исключение всех стран, поддерживающих Россию?
– Наша позиция хорошо известна: решение, которое было принято в отношении нас, считаем политически мотивированным.
Поскольку один из принципов мирового спорта – спорт вне политики, мы считаем, что решение об отстранении должно быть отменено.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Ранее Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году.
Источник: Sport24