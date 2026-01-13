Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.

В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.

– Какая у вас реакция на слова Шевченко про исключение всех стран, поддерживающих Россию?

– Наша позиция хорошо известна: решение, которое было принято в отношении нас, считаем политически мотивированным.

Поскольку один из принципов мирового спорта – спорт вне политики, мы считаем, что решение об отстранении должно быть отменено.