Дюков заявил, что большинство стран будут рады возвращению российских команд

Президент РФС Александр Дюков сделал новое заявление о возможном снятии бана с команд из России.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

– Какие конкретно страны выступают за наше возвращение и сколько их в процентном соотношении? Есть ли страны, которые сменили свою позицию по вопросу нашего возвращения?

– Не считаю правильным комментировать позиции отдельных стран.

Но на данный момент большинство представителей международного футбольного сообщества выступают за то, чтобы Россия играла в официальных соревнованиях, оценивают текущую ситуацию как ненормальную и будут рады нашему скорейшему возвращению.