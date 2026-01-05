Введите ваш ник на сайте
Дюков заявил, что большинство стран будут рады возвращению российских команд

5 января, 22:10
4

Президент РФС Александр Дюков сделал новое заявление о возможном снятии бана с команд из России.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

– Какие конкретно страны выступают за наше возвращение и сколько их в процентном соотношении? Есть ли страны, которые сменили свою позицию по вопросу нашего возвращения?

– Не считаю правильным комментировать позиции отдельных стран.

Но на данный момент большинство представителей международного футбольного сообщества выступают за то, чтобы Россия играла в официальных соревнованиях, оценивают текущую ситуацию как ненормальную и будут рады нашему скорейшему возвращению.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Интерес
1767640807
Врёт как дышит.
Ответить
OxfordRus
1767645319
Было бы куда информативней, если бы он сказал: "Я вчера покакал и сегодня покакаю"
Ответить
DeStar
1767654772
я думаю в большинство входят уганда, венесуэла, судан там, ирак, ирак, сирия, и прочие да?
Ответить
zigbert
1767677285
Никто нас там не ждёт.
Ответить
