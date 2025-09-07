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Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева

7 сентября 2025, 00:35

Владелец «Алании» Владимир Гуриев недоволен поведением главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Гуриев недоволен работой и поведением Спартака Гогниева, который в ряде вопросов обманул его, поведя себя непорядочно.

Своим неадекватным поведением Гогниев лишь ещe больше дискредитирует клуб и добавляет негатива.

Гуриев-старший не намерен терпеть поведение Гогниева и, как мне сообщают, клубом были затребованы, а впоследствии получены, письменные объяснения Гогниева. Как я понимаю, к Гогниеву клубом будет применено дисциплинарное взыскание», – написал юрист, агент Антон Смирнов.

  • «Алания» идет в зоне вылета в своей группе Второй лиги.
  • Гогниев вернулся в «Аланию» в этом году.
  • «Алания» становилась чемпионом России.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Гогниев Спартак
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