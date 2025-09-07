Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева

Владелец «Алании» Владимир Гуриев недоволен поведением главного тренера команды Спартака Гогниева.
«Гуриев недоволен работой и поведением Спартака Гогниева, который в ряде вопросов обманул его, поведя себя непорядочно.
Своим неадекватным поведением Гогниев лишь ещe больше дискредитирует клуб и добавляет негатива.
Гуриев-старший не намерен терпеть поведение Гогниева и, как мне сообщают, клубом были затребованы, а впоследствии получены, письменные объяснения Гогниева. Как я понимаю, к Гогниеву клубом будет применено дисциплинарное взыскание», – написал юрист, агент Антон Смирнов.
- «Алания» идет в зоне вылета в своей группе Второй лиги.
- Гогниев вернулся в «Аланию» в этом году.
- «Алания» становилась чемпионом России.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова