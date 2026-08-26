Воспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб

Вингер Арсен Ревазов подписал контракт с «Аланией».

Футболист перешел во владикавказский клуб в статусе свободного агента.

Его предыдущей командой было «Торпедо», но за москвичей он не провел ни одного матча.

19-летний Ревазов – воспитанник академии «Краснодара». В его активе 60 матчей за молодежные команды «быков», в которых он отметился 24 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

По данным журналиста Ивана Карпова, Ревазов подписал контракт с «Аланией» до лета 2028 года и будет получать 150 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что у игрока был конфликт с совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым. Летом вингер тренировался в составе «Сочи». У Ревазова были варианты в Сербии («ИМТ Белград», «Железничар» и ОФК), но он решил остаться в России.