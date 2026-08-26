Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ

«Волгарь» победил «Спартак-Нальчик» со счетом 3:0 в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный». Матч судил Данил Ткаченко.
Все три мяча астраханская команда забила после перерыва. На 55-й минуте счет открыл защитник Артем Юран. Через четыре минуты полузащитник Данил Аносов удвоил преимущество хозяев. На 88-й минуте защитник Дмитрий Иванов установил окончательный счет 3:0.
В следующем раунде «Волгарь» встретится с московским «Чертаново».
- Астраханцы выступают в группе «Золото» Второй лиги.
- Нальчане играют в Лиге Б Второй лиги.
- В 2000-х годах клуб из Нальчика был в РПЛ.
Источник: «Бомбардир»