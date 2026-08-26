Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ

Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ

26 августа, 20:57

«Волгарь» победил «Спартак-Нальчик» со счетом 3:0 в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный». Матч судил Данил Ткаченко.

Все три мяча астраханская команда забила после перерыва. На 55-й минуте счет открыл защитник Артем Юран. Через четыре минуты полузащитник Данил Аносов удвоил преимущество хозяев. На 88-й минуте защитник Дмитрий Иванов установил окончательный счет 3:0.

В следующем раунде «Волгарь» встретится с московским «Чертаново».

  • Астраханцы выступают в группе «Золото» Второй лиги.
  • Нальчане играют в Лиге Б Второй лиги.
  • В 2000-х годах клуб из Нальчика был в РПЛ.

Еще по теме:
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России 20
Зенитовец Кондаков – о голе «Балтике»: «Обычно я мимо бью» 1
Генич – о словах Галактионова: «Может и действительно пора» 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак-Нальчик Волгарь Юран Артем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
5
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
24
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Все новости
Все новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
4 ноября
20
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
4 ноября
2
Зенитовец Кондаков – о голе «Балтике»: «Обычно я мимо бью»
30 октября
1
Генич – о словах Галактионова: «Может и действительно пора»
30 октября
4
ЦСКА ответил Геничу, писавшему о возможной победе «Локомотива» в матче Кубка
30 октября
4
Игдисамов недоволен временем начала матча с «Оренбургом»: «С прошлой игры не пройдет 72 часа»
30 октября
15
Семак назвал футболиста «Зенита», чья игра с «Балтикой» оставила у него двоякое впечатление
30 октября
4
Радимов – о Галактионове: «Я бы на его месте плюнул и ушел»
30 октября
10
Талалаев анонсировал наказание для игрока «Балтики» после поражения от «Зенита»
30 октября
10
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Балтикой»
30 октября
6
Кубок России. «Зенит» досрочно выиграл группу, победив «Балтику» (3:2) благодаря дублю Фелипе Аугусто
29 октября
24
Игдисамов двумя словами описал кубковую победу ЦСКА над «Локомотивом»
29 октября
Талалаев ворвался в эфир матча Кубка России с характеристикой судей
29 октября
14
Галактионов назвал условие для ухода из «Локомотива»
29 октября
10
Семак объяснил отсутствие Вендела в составе «Зенита» на матч с «Балтикой»
29 октября
8
Галактионов – после вылета «Локомотива» из Кубка России: «Так дальше продолжаться не может»
29 октября
8
Талалаев: «Я каждую ночь ложусь спать и думаю, когда же обыграю «Зенит»
29 октября
2
Кубок России. ЦСКА выбил «Локомотив» из турнира, победив в дерби (3:1)
29 октября
13
Мостовой оценил кубковую победу «Спартака» над «Рубином»
29 октября
Кубок России. «Крылья Советов» победили махачкалинское «Динамо» (2:0)
29 октября
1
ВидеоТихонов – о единственном голе «Спартака» в ворота «Рубина»: «Это случайность, просто удача»
29 октября
4
ФотоСпартаковец Дмитриев тремя словами отреагировал на получение «Золотого мяча»
29 октября
4
ФотоРеакция «Ростова» на разбой, устроенный «Акроном»
28 октября
6
Тренер «Рубина» отреагировал на поражение от «Спартака»
28 октября
Карседо прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Рубином»
28 октября
9
Кубок России. «Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голу Дмитриева (1:0) и вышел в плей-офф
28 октября
40
Тренер «Акрона» объяснился после 1:6
28 октября
1
Фото«Акрон» разгромил скамейку после 1:6 от «Ростова»
28 октября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+