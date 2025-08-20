Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гогниева жестко наказали за агрессивное поведение

20 августа, 17:51
6

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отстранен на пять матчей Второй лиги.

Его дисквалифицировали за агрессивное поведение во время матча с «Тюменью» (1:2).

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация.

После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой.

Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает.

Он на наших заседаниях уже четвертый раз, это характеризует человека, его манеру поведения.

Решение следующее: за оскорбительное поведение он дисквалифицирован на четыре матча, не считая автоматической. То есть пять матчей. А за неспортивное поведение – [штраф] 25 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Еще по теме:
Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги 11
Гогниев обрушился с критикой на судей: «Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»
На пресс-конференции Гогниева после вылета «Алании» погас свет: «На все воля божья» 3
Источник: ТАСС
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Гогниев Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755702468
Маловато будет.
Ответить
Desma
1755704796
На лицо приступ неконтролируемой агрессии. Дисквалификацией не лечится. Исключительно прямёхонько в дурку на принудительное лечение.
Ответить
Прокс
1755705370
Станка следующим!!!!
Ответить
Rad Meat
1755706819
Когда его уже на пожизненно отстранят от футбола ...неадекват...в больницу его надо...
Ответить
anatolich72
1755707715
Реальная обезьяна, Станкович просто ребёнок.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1755714825
такому Спартаку нет места в футболе..
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
ВидеоГогниева жестко наказали за агрессивное поведение
20 августа
6
ВидеоГогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
18 августа
11
«Тюмени» предстоит сделать 900-километровый крюк, чтобы попасть домой после матча в Иваново
21 июля
2
«Динамо-2» 1,5 суток не может вылететь из Новосибирска
21 июля
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
11 июля
2
Фото«Кубань» утвердила экс-спартаковца на пост главного тренера
18 июня
1
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
15 июня
ВидеоВо Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного
15 июня
Видео«Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл
15 июня
9
ФотоОпределился второй клуб, вышедший в Первую лигу России
8 июня
7
«Алания» избежала смерти и сыграет во Второй лиге
1 июня
ВидеоТренер чемпионского «Спартака» сбежал с пресс-конференции после матча Второй лиги
31 мая
2
Фото«Спартак» из Костромы впервые в истории вышел в Первую лигу России
29 мая
2
Евсеева уволили из клуба Второй лиги
25 мая
3
ФотоЧетвертьфиналист ЧМ-2018 покинул «Велес» из Второй лиги
29 апреля
ВидеоВ матче Второй лиги началась потасовка после грубого удара в лицо
19 апреля
1
Клуб Второй лиги ищет игрокам стилиста – известен размер зарплаты
1 апреля
ВидеоИгрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча
24 марта
3
Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»
17 марта
5
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
22 февраля
5
ВидеоЕвсеев побыл вратарем на тренировке «Ленинградца»
15 февраля
Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции
13 февраля
1
Фото«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
15 января
4
Евсеев будет охотиться с Лоськовым на лося
2024.12.20 18:27
3
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
2024.12.19 21:01
Евсеев – об астраханском нападении: «Сначала хотели ограбить, потом – убить»
2024.12.17 15:58
6
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
2024.12.06 16:38
Евсеев – о нападении в Астрахани: «Я боролся за жизнь против двух»
2024.11.28 14:15
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 