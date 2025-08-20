Гогниева жестко наказали за агрессивное поведение

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отстранен на пять матчей Второй лиги.

Его дисквалифицировали за агрессивное поведение во время матча с «Тюменью» (1:2).

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация.

После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой.

Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает.

Он на наших заседаниях уже четвертый раз, это характеризует человека, его манеру поведения.

Решение следующее: за оскорбительное поведение он дисквалифицирован на четыре матча, не считая автоматической. То есть пять матчей. А за неспортивное поведение – [штраф] 25 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.