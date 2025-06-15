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  • «Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл

«Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл

Сегодня, 12:01
10

В группе «Золото» Второй лиги случился необычный казус. «Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было не набирать очки, а, наоборот, проиграть «Машуку».

  • Регламент группы «Золото» таков, что одна из путевок в Первую лигу разыгрывается в стыковых матчах между осенним чемпионом и 3-м местом весны.
  • «Челябинск» – осенний чемпион, и команда должна была играть стык с 3-м местом весны.
  • Перед матчем «Челябинск» – «Машук» на 3-ю строчку претендовали пятигорцы. Для 3-й позиции им нужно было победить. Однако до игры было известно, что у «Машука» нет лицензии для Первой лиги и в стыки их не допустят. Поэтому «Челябинску» было выгоднее проиграть, чтобы не имеющий лицензии «Машук» занял 3-е место и челябинцы получили путевку в дивизион выше без стыков.

Итог встречи – 2:1 в пользу «Машука». Однако официально ФНЛ еще не объявила о том, что стыков не будет и «Челябинск» вышел напрямую в Первую лигу.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. Первая лига Машук-КМВ Челябинск
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Комментарии (10)
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Айболид
1749978444
Какой то оксюморон .
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Мордаванин
1749979114
парни изчелябинска настолько суровы?))))))))
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Пригожин Женя
1749980118
И что Челябинск чемпион осенней стадии. Чемпион и имел право.. значит приоритетное право у них! Почему проблемы лицензии у соперника это проблема должна быть Челябинска.. Команда билась и боролась пыталась, тупым журнашлюхам лишь бы по вонять.. Вместо того чтобы взять и посмотреть полный матч, Я в отличие них матч смотрел!
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Интерес
1749981297
Молодцы,земляки,думающий народ!
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Semenycch
1749982409
Чиновники РФС гордятся бредовым регламентом чемпионата России?
Ответить
JIEGEHDA
1749985450
Ну глупо это обсуждать. Если бы Челябинск своим поражением подставлял кого то . То да . А тут им очки не нужны были . Взяли сыграли слабо . В пол силы как говорят . Никто рвать опу не хотел да и не надо было . И всё проиграли + кто игру смотрел видно что они пропускали не умышленно . А вот про то что сыграли слабо . Это да . Но опять таки, всё уходит в начало. Стимула не было
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FFR
1749987012
Какие-то идиоты управляют российским футболом.
Ответить
The only one
1749992723
Да всё они правильно сделали.Не было бы чиновьечего бреда- всё было бы по другому.
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