«Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл

В группе «Золото» Второй лиги случился необычный казус. «Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было не набирать очки, а, наоборот, проиграть «Машуку».

Регламент группы «Золото» таков, что одна из путевок в Первую лигу разыгрывается в стыковых матчах между осенним чемпионом и 3-м местом весны.

«Челябинск» – осенний чемпион, и команда должна была играть стык с 3-м местом весны.

Перед матчем «Челябинск» – «Машук» на 3-ю строчку претендовали пятигорцы. Для 3-й позиции им нужно было победить. Однако до игры было известно, что у «Машука» нет лицензии для Первой лиги и в стыки их не допустят. Поэтому «Челябинску» было выгоднее проиграть, чтобы не имеющий лицензии «Машук» занял 3-е место и челябинцы получили путевку в дивизион выше без стыков.

Итог встречи – 2:1 в пользу «Машука». Однако официально ФНЛ еще не объявила о том, что стыков не будет и «Челябинск» вышел напрямую в Первую лигу.