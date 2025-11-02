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Спартак Гогниев
Спартак Гогниев
Россия
19 января 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Фото
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
27 февраля
2
Чемпион России вылетел 2-й раз за полгода
2025.11.02 17:45
Видео
Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча
2025.10.19 15:02
5
Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева
2025.09.07 00:35
Видео
16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
2025.08.23 11:44
Видео
Гогниева жестко наказали за агрессивное поведение
2025.08.20 17:51
4
Видео
Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
2025.08.18 13:02
11
Видео
Гогниев обрушился с критикой на судей: «Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»
2025.05.20 01:24
Видео
На пресс-конференции Гогниева после вылета «Алании» погас свет: «На все воля божья»
2025.05.12 01:15
3
Стало известно о благородном поступке Гогниева по отношению к «Химкам»
2025.04.24 21:30
5
Видео
Гогниев-младший принес победу «Алании» на 88-й минуте и отпраздновал с отцом
2025.03.22 19:19
1
В матче «Енисей» – «Алания» в заявке были по двое сыновей главных тренеров
2025.03.01 12:17
2
Экс-вратарь «Алании»: «Если бы Гогниев сказал спрыгнуть с пятого этажа, мы бы спрыгнули»
2025.02.24 19:28
Видео
«Алания» Гогниева забила после знаменитого «хоровода»
2025.02.15 14:47
3
Гогниев сделал заявление о своем будущем в «Алании» на фоне сокращения клубного бюджета и омоложения состава
2024.12.31 11:40
Дзюба повторил рекорд РПЛ
2024.09.28 21:09
5
Фото
«Алания» объявила имя нового главного тренера
2024.09.17 11:28
Гогниев возвращается к работе – он будет проводить матчи на стадионе, где его избили
2024.09.16 21:15
3
Гогниев рассказал, каким ему запомнился Шершун
2024.01.08 18:33
Бывший капитан «Химок» рассказал о конфликте с Гогниевым
2023.12.01 11:50
Мусагалиев звал Гогниева в свой медийный клуб
2023.08.23 21:34
Глушаков раскрыл обстоятельства конфликта с Гогниевым в «Химках»
2023.06.24 09:18
3
Гулиев раскрыл подробности конфликта с Гогниевым на сборах
2023.05.24 14:58
«Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова
2023.05.19 21:53
6
Канчельскис – Гогниеву: «Сиди и молчи. Возомнил себя героем нашего времени»
2023.05.17 17:15
2
Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»
2023.05.17 15:53
6
Гогниев не против, чтобы игроки пили пиво после матчей
2023.05.17 08:18
4
Канчельскис ответил на призыв Гогниева к личной встрече
2023.05.17 00:27
5
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