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    Мусагалиев звал Гогниева в свой медийный клуб

    Комик и куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, что планировал назначить главным тренером Спартака Гогниева.

    «Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай бог, чтобы у него все получилось», – сказал Мусагалиев.

    • Гогниева весной уволили из «Химок».
    • После его ухода команда вылетела из РПЛ.
    • Также Гогниев тренировал «Аланию».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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