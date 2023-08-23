Мусагалиев звал Гогниева в свой медийный клуб

Комик и куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, что планировал назначить главным тренером Спартака Гогниева.

«Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай бог, чтобы у него все получилось», – сказал Мусагалиев.