Гогниев обрушился с критикой на судей: «Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев эмоционально выступил на пресс-конференции.

Ему не понравилось судейство в матче с «КАМАЗом» (1:1).

«Алания» упустила победу на 94-й минуте.

Игру судил Станислав Матвеев.

– Краткий итог чемпионата всего: у нас судьи судят, *** [блин], как они хотят. В одну сторону все свистки, все фолы, угловые, все туда развернул – 90 минут нас держал.

Сегодня к команде моей вообще претензий нет, переиграли полностью соперника, вели заслуженно и дотерпели бы, если бы не это судейство: все мелкое туда свистит. Мы уже вылетели, зачем нас трогать?

Розыгрыш до свистка был. Показалось? Не знаю, я видел, что он не свистнул. Он поставил мяч, тот человек разыгрывает – и забивают гол. По игре обыграйте нас, перенесли матч на шесть часов на последний [слот].

Лига, посмотрите: что за бред происходит? Посмотрите, судят как? Мы вылетаем, сейчас у нас очков должно было быть больше, чем у «КАМАЗа», елки-палки.

С таким судейством любую игру возьмите: с «Соколом» вдесятером мы играли – выиграли, все игры по 0:4, которые проиграли, все с удалением были.

Здесь нам гол с «Тюменью» не засчитали, в Уфе сопернику [за] руку красную не дали, здесь опять то же самое. Да оставьте уже в покое, вы судить можете нормально?

И потом мы все здесь плохие: это все результат, наши очки. О какой игре может быть речь? Люди играют, потом им три пенальти ставят, до свидания, «Урал».

Мы когда поднимем вопрос? И потом я дурак, потом они будут приезжать судьи, улыбаться мне, и потом на меня так, *** [блин], все смотрят, какой я дурной и психованный.

Да посмотрите, что происходит! Они влияют на результат любом случае.

– После окончания матча вы пытались, я так полагаю, до арбитра донести, что он неправильно интерпретировал эпизод...

– Ну конечно, до свистка разыграли мяч. Он там симуляцию на вратаре мог поставить, когда его никто не сбивал! До этого момента отмотать: вратарь падает, симулирует, его никто не трогает специально. Потом второй эпизод, фол, свистка не дают, разыгрывают мяч.

Ну это ладно, это же стечение обстоятельств, все накладывается потихоньку, ставится штрафными вот так. Подкрадываются, подкрадываются, не получается – пенальти ставят!

ВАР потом откуда-то возникает – пенальти ставят! Посмотрите, что происходит? Мы все время обсуждаем не футбол, а судей.

«Алания» в каждой игре судей обсуждает – мне надоело уже это! Почему я должен молчать? Один раз нормально, ровно отсудите, выиграйте и вопросов нет. Выиграйте по-настоящему, в честной борьбе, руки пожали.

Так это уже надоело реально – на это обращают внимание, уже ни «КАМАЗу» никакие очки не нужны, мы уже практически вылетели, ну дайте поиграть в футбол, елки-палки. Он все туда, все свистит, все поставил, обложил.