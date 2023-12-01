Бывший капитан «Химок» рассказал о конфликте с Гогниевым

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился воспоминаниями о конфликте, произошедшем у него во время выступлений за «Химки» с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

– Начиналось все нормально. Но совсем скоро стало ясно – то, что он от нас хочет, невозможно реализовать. Веселые стандарты, вратарь-гоняла, якобы суператакующая игра… Все это интересно, возможно, вообще футбол будущего. Но в тот момент все это было нереально воплотить в жизнь.

Нужно всегда отталкиваться от реалий, особенно когда команда в подвале таблицы и ей капец как нужны очки. Импровизация, которую хотел от нас Гогниев, была для клуба самоубийством. У него был странный подход ко всему, и результаты говорят сами за себя.

– Мало кто поспорит.

– Пойми правильно – я полжизни шел к Премьер-лиге и четко понимаю: то, что работает в Первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ. Тут за малейшую ошибку сразу наказывают. Судя по всему, Гогниев не был готов к Премьер-лиге.

Строить новую философию посреди сезона и набирать в зимнее окно по факту новую команду смерти подобно. Любой здравомыслящий человек понимал: это кончится вылетом. Но в руководстве «Химок», видимо, думали по-другому. По факту они сами отправили команду в Первую лигу.

– Как, кстати, тебя отстранили?

– Команда поехала на выезд, я пропускал игру из-за дисквалификации. После возвращения было теоретическое занятие, на котором Гогниев объявил: Идову, Камышев и я отстранены от тренировок с командой. Причем ребята, как я понял, просто попали под раздачу: один якобы плохо тренировался, а другой – не так здоровался.

– А по тебе какое объяснение было?

– Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждет Первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите – самоубийство».

Я сказал правду, какой ее вижу. За это меня и отстранили. Убрали меня в октябре – незадолго до моего дня рождения. Самое смешное, что впервые в жизни мой клуб меня даже не поздравил.