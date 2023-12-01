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    Бывший капитан «Химок» рассказал о конфликте с Гогниевым

    Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился воспоминаниями о конфликте, произошедшем у него во время выступлений за «Химки» с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

    – Начиналось все нормально. Но совсем скоро стало ясно – то, что он от нас хочет, невозможно реализовать. Веселые стандарты, вратарь-гоняла, якобы суператакующая игра… Все это интересно, возможно, вообще футбол будущего. Но в тот момент все это было нереально воплотить в жизнь.

    Нужно всегда отталкиваться от реалий, особенно когда команда в подвале таблицы и ей капец как нужны очки. Импровизация, которую хотел от нас Гогниев, была для клуба самоубийством. У него был странный подход ко всему, и результаты говорят сами за себя.

    – Мало кто поспорит.

    – Пойми правильно – я полжизни шел к Премьер-лиге и четко понимаю: то, что работает в Первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ. Тут за малейшую ошибку сразу наказывают. Судя по всему, Гогниев не был готов к Премьер-лиге.

    Строить новую философию посреди сезона и набирать в зимнее окно по факту новую команду смерти подобно. Любой здравомыслящий человек понимал: это кончится вылетом. Но в руководстве «Химок», видимо, думали по-другому. По факту они сами отправили команду в Первую лигу.

    – Как, кстати, тебя отстранили?

    – Команда поехала на выезд, я пропускал игру из-за дисквалификации. После возвращения было теоретическое занятие, на котором Гогниев объявил: Идову, Камышев и я отстранены от тренировок с командой. Причем ребята, как я понял, просто попали под раздачу: один якобы плохо тренировался, а другой – не так здоровался.

    – А по тебе какое объяснение было?

    – Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждет Первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите – самоубийство».

    Я сказал правду, какой ее вижу. За это меня и отстранили. Убрали меня в октябре – незадолго до моего дня рождения. Самое смешное, что впервые в жизни мой клуб меня даже не поздравил.

    • Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022-го по апрель 2023 года.
    • Под его руководством команда выиграла 1 матч, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
    • По итогам сезона-2022/23 «Химки» выбыли из РПЛ в Первую лигу.

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    Источник: Sport24

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    01.12.2023 11:50
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