Гогниев рассказал, каким ему запомнился Шершун

Бывший нападающий ЦСКА Спартак Гогниев отреагировал на смерть своего экс-партнера по московскому клубу Богдана Шершуна.
«Царствие небесное. Приношу соболезнования семье. На самом деле, молодой парень. Он запомнился мне веселым и отзывчивым человеком», – сказал Гогниев.
- Шершун – уроженец Хмельницкого, воспитанник «Днепра».
- За ЦСКА игрок провел 81 матч, забил 2 гола. С командой он брал Кубок УЕФА.
- На счету Шершуна 4 матча за сборную Украины.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.