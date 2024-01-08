Гогниев рассказал, каким ему запомнился Шершун

Бывший нападающий ЦСКА Спартак Гогниев отреагировал на смерть своего экс-партнера по московскому клубу Богдана Шершуна.

«Царствие небесное. Приношу соболезнования семье. На самом деле, молодой парень. Он запомнился мне веселым и отзывчивым человеком», – сказал Гогниев.