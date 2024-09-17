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    «Алания» объявила имя нового главного тренера

    «Алания» объявила о назначении Спартака Гогниева новым главным тренером. В академии «Алании» состоялось общекомандное собрание, на котором специалист был представлен футболистам и административному штату.

    Гогниев ранее руководил «Аланией» в период с июля 2019-го по май 2022 года.

    • Ранее «Алания» объявила об уходе с поста главного тренера команды Султана Тазабаева.
    • «Алания» находится в зоне вылета из Первой лиги – на 16-м месте с 9 очками после 10 матчей.
    • В следующем матче 21 сентября владикавказцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком». Начало в 18:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Алании»

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    17.09.2024 11:28
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