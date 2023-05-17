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    • Канчельскис – Гогниеву: «Сиди и молчи. Возомнил себя героем нашего времени»

    Канчельскис – Гогниеву: «Сиди и молчи. Возомнил себя героем нашего времени»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил экс-тренеру «Химок» Спартака Гогниева, который предложил встретиться.

    «Кто такой Гогниев вообще? Он что, Фергюсон, Лобановский, Газзаев или Романцев? Он сделал что-то великое?

    Он свои видео вообще видел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» – как в «Собачьем сердце» у Булгакова.

    Он себя возомнил героем нашего времени, который спасает Россию, спасает «Химки». Он спас «Химки»? Нет. Он хоть какую-нибудь команду спас?

    Надо молчать и слушать, когда ему говорят старшие. Ты сначала сделай нормально дело, а потом говори. А он вдруг нашел Губерниева виноватым, еще кого-то найдет виноватого», – сказал Канчельскис.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      serglider 46 минут назад

      Ну, ждемсс очередных клоунов на Рен ТВ в "Бойцовском клубе")))

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      Рейтинг: +1311

      Таврида 1 час назад

      О, битва ёкодзун пошла)

      0
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