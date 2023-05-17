Канчельскис – Гогниеву: «Сиди и молчи. Возомнил себя героем нашего времени»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил экс-тренеру «Химок» Спартака Гогниева, который предложил встретиться.

«Кто такой Гогниев вообще? Он что, Фергюсон, Лобановский, Газзаев или Романцев? Он сделал что-то великое?

Он свои видео вообще видел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» – как в «Собачьем сердце» у Булгакова.

Он себя возомнил героем нашего времени, который спасает Россию, спасает «Химки». Он спас «Химки»? Нет. Он хоть какую-нибудь команду спас?

Надо молчать и слушать, когда ему говорят старшие. Ты сначала сделай нормально дело, а потом говори. А он вдруг нашел Губерниева виноватым, еще кого-то найдет виноватого», – сказал Канчельскис.