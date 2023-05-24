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    • Гулиев раскрыл подробности конфликта с Гогниевым на сборах

    Гулиев раскрыл подробности конфликта с Гогниевым на сборах

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о конфликте с экс-тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.

    – Что произошло между вами с Гогниевым на сборах? Писали, что чуть ли до драки не дошло.

    – Понятно, что до драки дело не доходило. Произошло недопонимание по поводу моего нахождения в общей группе. Работа была тяжелая, если есть какие‑то микроповреждения, то невозможно выполнить весь объем.

    За день до ситуации я думал, что смогу тренироваться, ожидал, что станет полегче, но на следующий день проснулся и понял, что не получится – небольшое повреждение, которые еще не прошло до конца.

    Артурыч закипел, я в ответ. В этом ничего сверхъестественного не было, такое случается в каждой команде.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • «Химки» досрочно вылетели из РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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