Гулиев раскрыл подробности конфликта с Гогниевым на сборах

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о конфликте с экс-тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.

– Что произошло между вами с Гогниевым на сборах? Писали, что чуть ли до драки не дошло.

– Понятно, что до драки дело не доходило. Произошло недопонимание по поводу моего нахождения в общей группе. Работа была тяжелая, если есть какие‑то микроповреждения, то невозможно выполнить весь объем.

За день до ситуации я думал, что смогу тренироваться, ожидал, что станет полегче, но на следующий день проснулся и понял, что не получится – небольшое повреждение, которые еще не прошло до конца.

Артурыч закипел, я в ответ. В этом ничего сверхъестественного не было, такое случается в каждой команде.