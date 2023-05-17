Канчельскис ответил на призыв Гогниева к личной встрече

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на призыв бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева к личной встрече.
«Зачем мне с ним встречаться? Кто он такой? Я думаю, что мы рано или поздно встретимся и поговорим. Если он так хочет, пускай меня где-нибудь найдет. Я ни от кого не прячусь.
Я с уважением отношусь к любому тренеру, но, не когда тренер занимается популизмом. Он занимался популизмом, спросите любого специалиста. Пускай в меня, бросит камень, тот, кто скажет, что это не правда», – сказал Канчельскис.
- Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
- При нем клуб опустился в зону вылета.
- Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»