Канчельскис ответил на призыв Гогниева к личной встрече

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на призыв бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева к личной встрече.

«Зачем мне с ним встречаться? Кто он такой? Я думаю, что мы рано или поздно встретимся и поговорим. Если он так хочет, пускай меня где-нибудь найдет. Я ни от кого не прячусь.

Я с уважением отношусь к любому тренеру, но, не когда тренер занимается популизмом. Он занимался популизмом, спросите любого специалиста. Пускай в меня, бросит камень, тот, кто скажет, что это не правда», – сказал Канчельскис.