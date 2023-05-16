«Пусть в лицо это скажут»: Гогниев обратился к своим критикам

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал критику в свой адрес.

– Канчельскис сравнивал «Химки» с бойцовским клубом, а Губерниев называл футбол команды недоразумением.

– Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание – все воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи.

По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют это все и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

– Вы злитесь из-за подобных комментариев?

– Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже – кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я – второй тип людей.