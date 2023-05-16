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    • «Пусть в лицо это скажут»: Гогниев обратился к своим критикам

    «Пусть в лицо это скажут»: Гогниев обратился к своим критикам

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал критику в свой адрес.

    – Канчельскис сравнивал «Химки» с бойцовским клубом, а Губерниев называл футбол команды недоразумением.

    – Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание – все воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи.

    По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют это все и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

    – Вы злитесь из-за подобных комментариев?

    – Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже – кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я – второй тип людей.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4754

      fakeid 24 минуты назад

      хочу увидеть встречу двух Г - гогниева и губерниева. и чтобы первый навешал второму.

      0
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      Рейтинг: +19698

      Cleaner 43 минуты назад

      Гогниев полный НЕАДЕКВАТ. Опупевший дальше некуда. Звездой себя возомнил. Фу...(((

      0
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