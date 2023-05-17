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  • Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»

Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»

17 мая 2023, 15:53
6

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о пользе чистки зубов после тренировки.

– В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но сейчас если дать футболисту из ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом.

Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите – делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо.

Если нет, значит, им не надо. Значит, не достигли того уровня, чтобы в таком формате смотреть на футбол. Тот же Роналду разделяет сон, питание, там другой уровень!

– Кто-то в вашей команде практиковал чистку зубов после тренировки?

– Нет.

– Почему?

– Не заставишь! Хотя заставлять не надо, надо доносить. Я скорее советовал. Говорил, что такая тема есть.

– Был ли хоть один футболист, который этому совету последовал?

– Я не спрашивал. Может быть, и есть такие. Я же не буду подходить к футболисту и спрашивать, почистил ли он зубы. Сами они мне не говорили.

Если хоть один это делает, то уже приятно, потому что это на самом деле доказано. Насколько я знаю, Евгений Калешин применял такой метод в «Балтике»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гогниев Спартак
Комментарии (6)
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ilichkadr
1684329166
Ну, если чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, то сушка бутс после игры в микроволновке даёт 100 процентную гарантию от плесени.
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Skull_Boy
1684329859
А разве ты не дЭбил в данный момент и вообще
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R_a_i_n
1684331340
А если ещё зубной нитью пройтись, то + 10 кобыл под капотом!
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serglider
1684334578
Ага, а бритье мошонки увеличивает скорость и выносливость)))
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mihail200606
1684336286
Британские учёные доказали,видимо...
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Romeo 123
1684347983
Короче все игроки дебилы один Гогниев супер тренер
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