Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о пользе чистки зубов после тренировки.

– В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но сейчас если дать футболисту из ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом.

Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите – делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо.

Если нет, значит, им не надо. Значит, не достигли того уровня, чтобы в таком формате смотреть на футбол. Тот же Роналду разделяет сон, питание, там другой уровень!

– Кто-то в вашей команде практиковал чистку зубов после тренировки?

– Нет.

– Почему?

– Не заставишь! Хотя заставлять не надо, надо доносить. Я скорее советовал. Говорил, что такая тема есть.

– Был ли хоть один футболист, который этому совету последовал?

– Я не спрашивал. Может быть, и есть такие. Я же не буду подходить к футболисту и спрашивать, почистил ли он зубы. Сами они мне не говорили.

Если хоть один это делает, то уже приятно, потому что это на самом деле доказано. Насколько я знаю, Евгений Калешин применял такой метод в «Балтике»