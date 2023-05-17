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    • Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»

    Гогниев: «Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению. Игрок из ФНЛ посчитает тебя дебилом, если дашь ему щетку»

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о пользе чистки зубов после тренировки.

    – В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но сейчас если дать футболисту из ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом.

    Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите – делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо.

    Если нет, значит, им не надо. Значит, не достигли того уровня, чтобы в таком формате смотреть на футбол. Тот же Роналду разделяет сон, питание, там другой уровень!

    – Кто-то в вашей команде практиковал чистку зубов после тренировки?

    – Нет.

    – Почему?

    – Не заставишь! Хотя заставлять не надо, надо доносить. Я скорее советовал. Говорил, что такая тема есть.

    – Был ли хоть один футболист, который этому совету последовал?

    – Я не спрашивал. Может быть, и есть такие. Я же не буду подходить к футболисту и спрашивать, почистил ли он зубы. Сами они мне не говорили.

    Если хоть один это делает, то уже приятно, потому что это на самом деле доказано. Насколько я знаю, Евгений Калешин применял такой метод в «Балтике»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7812

      mihail200606 31 минуту назад

      Британские учёные доказали,видимо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      serglider 59 минут назад

      Ага, а бритье мошонки увеличивает скорость и выносливость)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13675

      R_a_i_n 1 час назад

      А если ещё зубной нитью пройтись, то + 10 кобыл под капотом!

      0
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      Рейтинг: +14485

      Skull_Boy 2 часа назад

      А разве ты не дЭбил в данный момент и вообще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18828

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, если чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, то сушка бутс после игры в микроволновке даёт 100 процентную гарантию от плесени.

      1
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      Рейтинг: +25076

      bset 2 часа назад

      Что-то звучит неправдоподобно. С другой стороны, футболисту ничего не стоит 3 минуты уделить на это. Казалось бы, даже без выхлопа можно потратить время, чисто попробовать.

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