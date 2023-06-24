Глушаков раскрыл обстоятельства конфликта с Гогниевым в «Химках»

Денис Глушаков рассказал о происходящем в «Химках» в прошедшем сезоне.

– «Химки» – главное разочарование для тебя в этом сезоне?

– Так просто нельзя – взяли и утопили команду. Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту – непонятно почему и за какие заслуги. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела.

– Вы неплохо начали сезон, но потом результаты просели...

– Я не знаю, что произошло между тренером и клубом. Для меня стало неожиданностью, что тренера [Сергея Юрана] убрали.

– Как реагировал на происходящее? Например, Спартак Гогниев говорил, что ты выходил на поле без желания.

– Никак, отпустил ситуацию. Было сложно собраться психологически и мне, и команде. Да, не пошло с Николаем Писаревым. Было тяжело, его убрали. Пришел Гогниев – ничего особо и не поменялось, результата не было.

Гогниев говорил, что я выходил играть без желания. По-моему, он перебарщивает. То он хвалил, что я с травмами играл, ставил в пример перед всей командой. То говорит, что я без желания. У меня желание было всегда! Просто отпустил ситуацию, не разговаривал.

Некоторых тренеров бесит, что я ничего не говорю. Пашешь, а на тебя смотрят и думают, что ты тренируешься как амеба. Если я показываю результат, тренируюсь – какая разница, говорю я или нет?

К тому моменту я уже понял, что происходит в клубе и в команде – все было пущено на самотек. Результата бы мы уже не добились. А кричать в раздевалке «давай-давай» только ради показухи не люблю.

Если уж кричать, то всем вместе. А то раз крикнешь, смотришь – и все ни рыба ни мясо. И начинается неправильная игра, недопонимание. Разрушили команду и клуб!

– Ты понимал, что Гогниев хотел от команды?

– Да, конечно. Для меня это игра в «бей-беги». Отходишь назад, принимаешь и шарашишь вперед. Мы в центре поля мяч вообще не видели – стояли «под мостом» и смотрели на мяч, пока он опустится.

Как в поговорке: «Пока мяч в воздухе, объявим составы играющих команд». Помню, играли с «Факелом», кто-то из ребят сказал: «Мяч опустится – поиграем, может, в футбол».

После «Динамо», когда Гогниев меня заменил, общались на следующий день. Он мне говорит: «Сколько раз ты мяч принял?» Я отвечаю: «Тренер, ты же сказал, чтобы мы не опускались вниз в опорную зону. Там вратарь разыгрывает, ты не разрешаешь туда идти». Стоим «под мостом», вот и вся игра.

Руденко, метр двадцать, с табуреткой бегает. А против него защитники под два метра. Бьем в Руденко – они перебивают обратно к нашим защитникам. Так мяч и летает постоянно. Понимаю, что на контратаках все хорошо, но результата-то не было. И сколько мы пропускали...

– В игре с «Динамо» тебя заменили в перерыве, и ты поехал на матч Медиалиги. Объясни, что это было?

– После замены не было никаких скандалов. Когда он меня заменил, то пошел от меня. Я это увидел и ушел в раздевалку. Если бы он направлялся ко мне, я бы пожал руку и сел спокойно. Но он ушел, а потом увидел, как я пошел в раздевалку, и начал что-то кричать мне в спину.

Все думали, что я уехал домой, а я спокойно сидел в раздевалке. Он подошел и спросил: «Я тебя заменить не могу?» Я ответил: «Можешь». Гогниев продолжил: «В команде останусь или я, или ты». Я говорю: «Да нет проблем!» И поехал играть в футбол в Медиалиге.

С «Динамо» я провел на поле всего 30 минут, за это время у меня было 100 процентов технико-тактических действий. И пробежал я на ускорениях и рывках больше, чем некоторые игроки за весь матч.

На следующий день спросил у Гогниева: «Почему ты меня заменил? Если есть какие-то вопросы, скажи при команде». Он сказал, что потом объяснит, а сейчас я «увижу видео». Видео мы так и не увидели.

Лантратов тогда поддержал, но не конкретно меня, а всю команду. Мы пропускаем по шесть мячей! Тренер пришел и рассказывал, что мы будем играть в атакующий футбол. Но возле наших ворот 40 моментов, из которых залетает пять-шесть, а у чужих – один полумомент. Так кто играет в атакующий футбол?

Гогниева этим чуть-чуть осадили. Не хочется его поливать, и я этого не делал. Но он говорил, что у меня не было желания. Но это все лукавство и неправда.

Он знает, с какими болячками я выходил на поле – хотя бы в матче с «Уралом». И пробегал больше, чем мои коллеги. Гогниев меня ставил в пример, а после этого взял и заменил.

Может, были какие-то закулисные игры, но я эту тему поднимать больше не хочу. Спокойно к этому отношусь. Тема закрыта.