Экс-вратарь «Алании»: «Если бы Гогниев сказал спрыгнуть с пятого этажа, мы бы спрыгнули»

Бывший вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко вспомнил работу под руководством Спартака Гогниева.

Солдатенко зимой сменил «Аланию» на «Черноморец».

Гогниев вернулся в «Аланию» осенью.

Тренер доходил с командой до полуфинала Кубка России в 2022 году.

– Спартак Гогниев олицетворяет «Аланию»?

– С ним связано возрождение команды. Он заставил снова говорить об «Алании». В первый сезон с ним команда дошла до полуфинала Кубка России и до стыковых матчей, с пацанами, которые раньше играли во Второй лиге. Гогниев олицетворяет эту «Аланию». Именно с этим тренером в команду пришла жизнь. Все, кто с ним работал скажут, что он топовый тренер и топовый человек.

– Как в команде относились к необычным стандартам, которые наигрывали при Гогниеве?

– Спартака Артуровича все уважали. Чтобы он ни сказал, все делали. Сказал бы спрыгнуть с пятого этажа, мы бы спрыгнули. От нас исходило огромное уважение к нему. Если Гогниев говорил о чем-то, значит это сработает.

Возвращаясь к «Зениту», там был штрафной на последней минуте, после которого «Алания» забила гол. Сейчас они играли на сборах с какой-то командой, сделали хоровод и забили гол с углового. Хотите смейтесь, но, если это работает, какие к команде претензии?

– С чем тогда связан спад в этом сезоне? Казалось, что после возвращения Гогниева результаты улучшатся.

– Когда столько времени играешь, и всегда говорят, что вот-вот выйдем в Премьер-Лигу, но потом, по независящим от нас обстоятельствам, это не получается. Команду не допустили до стыков, а кто знает, что там могло случиться. В первый год мы должны были играть с «Уфой». В Кубке России мы им не дали даже шанса выиграть. В стыках мы бы, скорее всего, их прошли.

Потом мы заняли третье место, когда командой руководил Василенко – нам тоже не дали сыграть. После двух неудач ты опускаешь весла и думаешь, что все равно не пустят в РПЛ. Происходит психологический надлом, потому что, даже если бы первое место заняли – все равно не вышли. Регламент, по которому не разрешают играть не в своем регионе вообще несправедливо составлен. Новороссийск – это Краснодарский край. В этом регионе три стадиона: «Краснодар», «Кубань» и «Сочи». На любом из этих трех стадионов можно играть. Ехать из Новороссийска до Сочи 5 часов, до Краснодара 3-4 часа. Из Владикавказа в Грозный ехать 1,5 часа максимум. У нас расстояние 90 км, а из-за того, что регионы разные, «Алания» не может играть в РПЛ. Когда этот регламент ввели, нас это очень бесило.

У «Родины» и «Торпедо» нет стадионов, но из-за того, что клубы в Москве, стадионов много, они могут где угодно играть. Было огромное чувство несправедливости. Переписывался с ребятами из «Оренбурга», когда их тоже не пустили в РПЛ. Тогда «Оренбург» заставили делать стадион на 10 тысяч человек, но все равно 6 тысяч приходит. Спад у «Алании» случился из-за того, что все пацаны устали. Это мое мнение, может, у остальных оно другое.