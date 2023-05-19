«Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев объяснил, почему выпускал на поле сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.

– Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?

– Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в «Химки». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол. Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле.