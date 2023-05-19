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  • «Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

«Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

19 мая 2023, 21:53
6

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев объяснил, почему выпускал на поле сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.

– Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?

– Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в «Химки». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол. Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле.

  • 22-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
  • В сезоне РПЛ у него 17 матчей, гол.
  • «Химки» идут в зоне вылета.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья Гогниев Спартак
Комментарии (6)
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timon2401
1684528059
вот поэтому и в жо.пе мы на мировой арене (( играют дети инвесторов, нужные игроки нужных агентов..а не те кто действительно может, но увы они не дети инвесторов
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Romeo 123
1684543625
Так он ещё и жополиз
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kvm
1684562364
«Хотелось сделать куни инвестору»
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Axe111
1684565037
Гогниев лол
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Enter2006
1684689294
Иди теперь секретуткой поработай, ты прям их модель поведения перенял: "Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. "
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