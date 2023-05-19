«Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

вот поэтому и в жо.пе мы на мировой арене (( играют дети инвесторов, нужные игроки нужных агентов..а не те кто действительно может, но увы они не дети инвесторов
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев объяснил, почему выпускал на поле сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.
– Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?
– Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в «Химки». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол. Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле.
- 22-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 17 матчей, гол.
- «Химки» идут в зоне вылета.