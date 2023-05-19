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    • «Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

    «Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова

    Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев объяснил, почему выпускал на поле сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.

    – Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?

    – Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в «Химки». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол. Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле.

    • 22-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 17 матчей, гол.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      timon2401 20 минут назад

      вот поэтому и в жо.пе мы на мировой арене (( играют дети инвесторов, нужные игроки нужных агентов..а не те кто действительно может, но увы они не дети инвесторов

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