Гогниев сделал заявление о своем будущем в «Алании» на фоне сокращения клубного бюджета и омоложения состава

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал, останется ли он на своем посту.

У клуба серьезные финансовые проблемы.

В связи с этим принято решение о сокращении бюджета и омоложении состава.

«Алания» набрала 18 очков в 21 туре Первой лиги и занимает предпоследнее место в таблице.

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни.

Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию»».

В текущей ситуации, я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков.

В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики.

Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное – вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», – заявил Гогниев.