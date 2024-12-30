Заявление вице-президента «Алании» по поводу финансовых проблем клуба

Данил Гуриев, вице-президент «Алании», выступил с заявлением на фоне финансовых затруднений клуба.

«Уважаемые болельщики, сотрудники и друзья «Алании»!

На протяжении последних пять лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню, благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно – мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе.

Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.

«Алания» всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков.

Спасибо за вашу поддержку, веру и преданность клубу! Вместе мы преодолеем любые трудности», – сказал Гуриев.