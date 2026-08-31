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Аутсайдер Первой лиги уволил главного тренера

31 августа, 09:54
2

«СКА-Хабаровск» уволил Михаила Семeнова с поста главного тренера.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Также тренерский штаб дальневосточников покидает Максим Малаховский.

Генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев сказал, что изменения в команде больше нельзя было откладывать.

«Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Победа над «Велесом» дала надежду, что команда преодолела неудачный отрезок. Однако следующие матчи показали, что этого не произошло.

Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя. Имя нового наставника рассчитываем озвучить в ближайшие дни после того, как уладим все формальности.

Несмотря на результат, хочу поблагодарить Михаила Николаевича и Максима Леонидовича за работу и пожелать удачи в дальнейшей карьере», – сказал Кандалинцев.

  • «СКА-Хабаровск» занимает 18-е место в Первой лиге с 3 очками после 7 туров.
  • 57-летний Семенов был главным тренером команды с 8 июня.

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Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Семенов Михаил Малаховский Максим
Комментарии (2)
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k611
1788165876
Пусть Мостового назначат, он же разбирается в футболе...
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aldo conte
1788172142
Зачем в конце сезона 2025/26 убрали Поддубского? Верните Алексея Николаевича, усильте команду хорошими футболистами, иначе вылет из пердива.
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