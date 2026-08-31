Аутсайдер Первой лиги уволил главного тренера

«СКА-Хабаровск» уволил Михаила Семeнова с поста главного тренера.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Также тренерский штаб дальневосточников покидает Максим Малаховский.

Генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев сказал, что изменения в команде больше нельзя было откладывать.

«Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Победа над «Велесом» дала надежду, что команда преодолела неудачный отрезок. Однако следующие матчи показали, что этого не произошло.

Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя. Имя нового наставника рассчитываем озвучить в ближайшие дни после того, как уладим все формальности.

Несмотря на результат, хочу поблагодарить Михаила Николаевича и Максима Леонидовича за работу и пожелать удачи в дальнейшей карьере», – сказал Кандалинцев.