У «Алании» серьезные финансовые проблемы: подробности

Инсайдер Сергей Ильев сообщил о финансовых трудностях «Алании» из Первой лиги.

«То, что в клубе сдают авиабилеты на сборы в Турцию, – это вершина айсберга. Владикавказцы априори планировали лететь чартером, ныне изучают другие варианты – с рейсовыми самолетами через Москву, хотя далеко не факт, что пазл сойдется и здесь. Отели в Турции не проплачены. Если «барсы» без аврала проведут подготовку в России, то уже будет неплохо.

Далее. Занимающая предпоследнее место в Первой лиге «Алания» не станет удерживать футболистов при наличии у них предложений (кстати говоря, Ростислав Солдатенко, по моим данным, интересен «Сочи», за который уже выступал).

Вчера из Владикавказа мне прислали инсайд подписчики: к владельцу клуба Владимиру Гуриеву приходили из прокуратуры по поводу стройки стадиона – это раз. Спартак Гогниев не может встретиться с руководством, чтобы обсудить дальнейшие планы на функционирование команды – два.

Подсобрал инфу. В офисе действительно прошли какие-то обыски, связанные с нарушениями в строительстве арены. По некоторым данным, Гуриев-старший, правда, сейчас не в Осетии, он прилетит на этой неделе. Ключевое то, что в сложившейся ситуации босс клуба не хочет больше инвестировать средства в объект, а одновременно парализовало и жизнедеятельность клуба.

О том, что Гуриев, который разменял восьмой десяток, охладел к футбольному проекту, стало очевидно еще в межсезонье, когда в клубе взяли курс на оптимизацию бюджета, сократили зарплатный фонд и отпустили ряд игроков, делавших погоду, особенно в линии атаки. Краеугольный камень – стадион, все опять упирается в него. Строительство превратилось в Марлезонский балет с элементами блокбастера.

Не буду еще раз детально углубляться в то, что априори республиканская арена планировалась более, чем на 30 тысяч, потом вместимость несколько раз сокращали, а сейчас, дай бог, сдадут в эксплуатацию на 12-13, да еще с беговыми дорожками. Гуриеву пришлось мощно вкладываться. Хотя ему в регионе давали возможность реализовывать другие проекты, как то горнолыжный курорт, где тоже все застопорилось. История уводит в договоренности бизнесмена с прежним главой республики Сергеем Меняйло.

Была команда – не было стадиона. Стадион появится – не будет команды?

До исчезновения «Алании», думаю, не дойдет, но текущая ситуация видится очень сложной», – написал Ильев.