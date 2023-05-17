Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гогниев не против, чтобы игроки пили пиво после матчей

    Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не видит проблемы, чтобы игроки пили пиво после матчей.

    «Поменял ли я свое отношение к алкоголю, когда стал тренером? Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Дело в том, что у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами

    Как бы я отнесся к тому, что мой игрок подобно финскому футболисту «Венеции», выпил пиво прямо на стадионе? Нормально. Вы считаете, что кола лучше влияет на организм после игры, нежели пиво? Тем более, если пиво натуральное. В Испании перед игрой в обед можно выпить немного вина. Я это видел сам», – сказал Гогниев.

    • Гогниев играл за «Динамо», ЦСКА, «Урал».
    • Он тренировал «Аланию» и «Химки».
    • «Химки» при Гогниеве опустились в этом сезоне в зону вылета.

    Новости по теме
    Канчельскис ответил на призыв Гогниева к личной встрече 2
    Гогниев рассказал о несостоявшемся переходе Зе Луиша в «Химки»
    Губерниев ответил Гогниеву 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2903

      фанат джигурды 23 минуты назад

      Судя по поведению Гогниева, он употребляет что-то покрепче алкоголя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Нуф-Нуф 1 час назад

      Лучше водка, текила, ром.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      prostotak2023 > Нуф-Нуф 56 минут назад

      лучше самогон, а стыдно за спартаГ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 