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Гогниев не против, чтобы игроки пили пиво после матчей

17 мая 2023, 08:18
4

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не видит проблемы, чтобы игроки пили пиво после матчей.

«Поменял ли я свое отношение к алкоголю, когда стал тренером? Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Дело в том, что у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами

Как бы я отнесся к тому, что мой игрок подобно финскому футболисту «Венеции», выпил пиво прямо на стадионе? Нормально. Вы считаете, что кола лучше влияет на организм после игры, нежели пиво? Тем более, если пиво натуральное. В Испании перед игрой в обед можно выпить немного вина. Я это видел сам», – сказал Гогниев.

  • Гогниев играл за «Динамо», ЦСКА, «Урал».
  • Он тренировал «Аланию» и «Химки».
  • «Химки» при Гогниеве опустились в этом сезоне в зону вылета.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гогниев Спартак
Комментарии (4)
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Нуф-Нуф
1684302842
Лучше водка, текила, ром.
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фанат джигурды
1684305117
Судя по поведению Гогниева, он употребляет что-то покрепче алкоголя.
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derrik2000
1684316990
"Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто." КРУТО??? Пить ДОРОГОЕ ПИВО после игры это КРУТО??? А ИГРАТЬ через "не могу" и через "не получается" это НЕ КРУТО??? Только, вот, ЭТА "крутость" как раз не про Гогниева. Хотя, собственно, чё я всякое ховно обсуждаю? ОНО самО знает, чё "круто". а чё - нет. Хотя, собственно
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