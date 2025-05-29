«Спартак» из Костромы впервые в истории вышел в Первую лигу России

Костромской «Спартак» выиграл у «Волгаря» (1:0) в гостевом матче 15-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и досрочно обеспечил себе выход в Первую лигу.
Напрямую туда выходят две команды. На счету «Спартака» стало 35 очков за 3 тура до финиша. Он стал недосягаемым для идущего 3-м «Челябинска», набравшим 23 балла. Второе место занимает ульяновская «Волга» с 27 очками.
«Спартак» сообщил, что уже получил лицензию для выступлений в Первой лиге.
- Костромской «Спартак» никогда не играл в Первой лиге в российской истории, но выступал в ней в советское время.
- В сезоне-2005/06 клуб доходил до 1/8 финала Кубка России.
Источник: «Бомбардир»