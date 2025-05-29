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  • «Спартак» из Костромы впервые в истории вышел в Первую лигу России

«Спартак» из Костромы впервые в истории вышел в Первую лигу России

Сегодня, 12:47
3

Костромской «Спартак» выиграл у «Волгаря» (1:0) в гостевом матче 15-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и досрочно обеспечил себе выход в Первую лигу.

Напрямую туда выходят две команды. На счету «Спартака» стало 35 очков за 3 тура до финиша. Он стал недосягаемым для идущего 3-м «Челябинска», набравшим 23 балла. Второе место занимает ульяновская «Волга» с 27 очками.

«Спартак» сообщил, что уже получил лицензию для выступлений в Первой лиге.

  • Костромской «Спартак» никогда не играл в Первой лиге в российской истории, но выступал в ней в советское время.
  • В сезоне-2005/06 клуб доходил до 1/8 финала Кубка России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. Первая лига Спартак К Волгарь
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Комментарии (3)
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АК 68
1748512904
Поздравление костромичей выходом в ФНЛ, для провинциального города - это, безусловно, праздник!
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...уефан
1748514439
..."Здарова, Кострома! - Здаровенькя"(с)... Поздравления красно-белой Костроме!...
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fakeid
1748517656
позор! опять лукойл что-то мутит)
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