Кононов одним прилагательным описал состояние «Торпедо» на фоне исключения из РПЛ

«Торпедо» провело товарищеский матч против «Родины» (0:0).

После игры главный тренер Олег Кононов рассказал о состоянии черно-белых.

– Насколько «Родина» на сегодняшний день может служить своеобразной «лакмусовой бумажкой» готовности команды к новому сезону, который стартует уже совсем скоро – всего через восемь дней? Какую пищу для размышлений дала вам прошедшая контрольная игра?

– Я думаю, не только «Родина» является «лакмусовой бумажкой» для оценки нашей готовности. Каждый спарринг на сборах даeт свою пищу для размышлений. В целом, могу сказать, что наша команда функционально готова к старту сезона. Что касается тактики, над ней необходимо работать на каждой тренировке, чтобы доводить все действия до автоматизма и улучшать саму игру. Считаю, команда находится в хорошем состоянии.