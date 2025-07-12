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  • Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ

Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ

12 июля 2025, 19:11
8

Бывший игрок «Торпедо» Юрий Савичев высказался об исключении клуба из РПЛ.

  • Это произошло 10 июля.
  • Вместо московского клуба в Премьер-лигу вернули «Оренбург».
  • За попытку подкупа судей бывшее торпедовское руководство находится под арестом.

«Поскольку живу в Германии, не могу знать всех деталей этой катастрофической для моего родного клуба ситуации, но некоторые вещи меня удивляют. Во-первых, как можно выгонять клуб из премьер-лиги до решения суда? А если он, изучив материалы дела, примет решение о невиновности «Торпедо»? Как в этом случае РФС будет отвечать перед клубом – включит его в следующем сезоне в РПЛ?

Во-вторых, почему наказание понесли не только конкретные люди, пытавшиеся (что опять же еще не доказано) повлиять нечестными методами на результаты матчей, а команда и ее болельщики? Решили отстранить их (Валерия Скородумова и Леонида Соболева. – Прим. И.Р.) от футбольной деятельности на десять и пять лет соответственно – хорошо, но если ни один футболист и тренер «Торпедо» не был задействован в этих махинациях, за что пострадала команда?

Болельщики «Торпедо» и так за пару последних десятилетий настрадались больше кого-либо, великий клуб опускался во вторую лигу, считанные сезоны играл в элите и тут же возвращался в первый дивизион. Теперь же это сделано до суда, и такая спешка намекает на то, что кому-то в высоких футбольных кругах это может быть выгодно. Почему, например, в РПЛ оставили «Оренбург», вылетевший напрямую по спортивному принципу?

Интересно, почему молчит министерство спорта России, которое в 2010-е годы возмущалось решением МОК лишить всех российских спортсменов флага и гимна из-за допинговых скандалов. Мол, виноваты отдельные спортсмены и тренеры, а страдать должны все. Так же и здесь: есть конкретные функционеры, которые должны отвечать и перед законом, и перед футболом. А команда тут ни при чем, и она оказалась без вины виноватой.

Я бы вообще проверил всех судей на детекторе лжи, и не сомневаюсь: выяснилось бы, что далеко не все из них белые и пушистые. Но акцент сделали на «Торпедо». Кому-то надо его утопить».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1752340111
ЛУКОЙЛЛ правит...ЗЛО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛа СПАРТАК ДНИЩЕ......А ЕСЛИ ТОРПЕДО В РПЛ ЗА ВЗЯТКИ ВЫИГРАЕТ ЧЕМПИОНАТ как КРАСНОДАР С помощью судей во главе с ЛЕВНИКОВым....
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Каратель помойников
1752341791
Увы,сейчас новые легенды,бздюков, ведмедь,милер,митрофан,воин семаГ..рисуют себе шампиёнства,транжирят народные богатства,а кучка плебеев им поддакивает..вот такие реалии
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zigbert
1752383867
Легенде клуба можно только посочувствовать.
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Странник 09
1752399640
И министерство спорта в одной упряжкке с РФС
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