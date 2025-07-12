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  • В РФС рассказали, почему разрешили «Торпедо» играть в Первой лиге

В РФС рассказали, почему разрешили «Торпедо» играть в Первой лиге

Сегодня, 14:48
8

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему санкции в отношении «Торпедо» коснулись только участия команды в РПЛ.

– Почему к «Торпедо» не последовало никаких санкций в рамках ФНЛ?

– Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который не состоялся.

Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Но арбитр не стал выполнять их просьбу.

Наказание они получили за свое правонарушение, результат матча не пересматривался.

– То есть попытка подкупа в ФНЛ не пускает в РПЛ, но в ФНЛ наказания нет. Почему?

Если «Торпедо» по результатам предыдущего сезона осталось бы в ФНЛ и к ним была бы применена санкция, то в лучшем случае они оказались бы во Второй лиге. Клуб был бы исключен из состава участников соревнований – там, где они находятся.

У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью с точки зрения бренда, истории.

Они получили более, чем суровое наказание – их исключили из главного футбольного соревнования страны.

12 судей подозреваются во взятках? Это фантазия, вопрос к источникам фантазий.

  • «Торпедо» исключили из РПЛ 10 июля.
  • Вместо московского клуба в Премьер-лигу вернули «Оренбург».
  • За попытку подкупа судей бывшее торпедовское руководство находится под арестом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Митрофанов Максим
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Комментарии (8)
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Skull_Boy
1752322094
Да уже всем пофиг и кому это все доказывать, если овощи не могут сделать пару кликов и зайти на сайты РФС и КДК, а тем более читать
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Красногвардейчик
1752324804
Звиздец....дешёвые отмазы
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да помойка, да позор
1752326206
ой спасибо газпрёму, разрешили играть фнл, спасибо благодетели питерские
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subbotaspartak
1752326821
Строги но великодушны...Да, как-то с душком...
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Странник 09
1752326972
Митрофанушка врёт не моргая. Химки съели тоже не моргая.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752333448
Судья ничем не помог,Торпедо получается выиграло честно.И причем тут тогда клуб,а не отдельное лицо,дававшее взятку?Ладно бы взятка повлияла на итог,тогда ещё можно было что то говорить.А при таком раскладе Торпедо просто Ки ну ли,на Ду ли И понимая это,РПЛ отправило их в 1 лигу,а не ниже.
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Artemka444
1752334286
Просто у рфс свои законы вот и всё
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