Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Защитник «Велеса» Илья Кутепов не считает себя звездой.

– В команде вы котируетесь как звезда?

– Я бы сказал – как старший товарищ. Не люблю слово «звезда». В моем понимании это что-то недосягаемое, что-то очень важное. Так что не примеряю на себе такой статус, не нравится он мне. Меня еще кто-то называет «дядькой». Но я не считаю себя настолько возрастным футболистом. У нас есть ребята 25-26 лет, и это не такой уж юный возраст, в эти годы можно по-разному себя трактовать и преподносить. Так что я не такой уж возрастной игрок в этой команде.

– Наверное, «звезда» звучит слишком пафосно, это понятие из шоу-бизнеса.

– Скорее всего, да. Это какие-то блестки, светомузыка. Как мы привыкли – Киркоров или кто-то вроде него. Это звезда, а мы просто работяги, трудимся.

  • Кутепов был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.
  • 31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.
  • «Велес» выступает во Второй лиге.

Новости по теме
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком» 4
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит» 7
Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут» 13
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:48
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1740235867
Какие они...без серого вещества в бестолковке. Как он вообще играл, даже в сборной???
Ответить
алдан2014
1740235963
Центральный защитник,это прежде всего контроль,мозги нужны. Или указания старших товарищей выполнял хорошо.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 