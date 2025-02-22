Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Защитник «Велеса» Илья Кутепов не считает себя звездой.

– В команде вы котируетесь как звезда?

– Я бы сказал – как старший товарищ. Не люблю слово «звезда». В моем понимании это что-то недосягаемое, что-то очень важное. Так что не примеряю на себе такой статус, не нравится он мне. Меня еще кто-то называет «дядькой». Но я не считаю себя настолько возрастным футболистом. У нас есть ребята 25-26 лет, и это не такой уж юный возраст, в эти годы можно по-разному себя трактовать и преподносить. Так что я не такой уж возрастной игрок в этой команде.

– Наверное, «звезда» звучит слишком пафосно, это понятие из шоу-бизнеса.

– Скорее всего, да. Это какие-то блестки, светомузыка. Как мы привыкли – Киркоров или кто-то вроде него. Это звезда, а мы просто работяги, трудимся.