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Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»

Вчера, 21:35
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Андрей Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру.

Его назначили исполняющим обязанности главного тренера «Кубани».

Бывший защитник «Спартака» сменил Вячеслава Молчанова, в чей штаб он входил на протяжении полугода.

  • Ещенко работает в «Кубани» с июля 2023-го.
  • Сначала он занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола.
  • Краснодарская команда идет на последнем месте во 2-й лиге А «Золото».
  • Андрей признавался, что мечтает тренировать «Спартак».

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Кубань Ещенко Андрей
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Комментарии (4)
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Pooodle
1742237627
О! Еще одно рыло решило потренировать. Гы-гы-гы!
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Цугундeр
1742237992
Всем одеть жёлтые стринги...
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zigbert
1742240507
Вот с этого и должен начинать настоящий тренер. Удачи Андрею.
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alefreddy
1742243711
можно порадоваться за смелость
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