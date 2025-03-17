Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»

Андрей Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру.
Его назначили исполняющим обязанности главного тренера «Кубани».
Бывший защитник «Спартака» сменил Вячеслава Молчанова, в чей штаб он входил на протяжении полугода.
- Ещенко работает в «Кубани» с июля 2023-го.
- Сначала он занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола.
- Краснодарская команда идет на последнем месте во 2-й лиге А «Золото».
- Андрей признавался, что мечтает тренировать «Спартак».
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева