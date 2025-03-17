Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»

Андрей Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру.

Его назначили исполняющим обязанности главного тренера «Кубани».

Бывший защитник «Спартака» сменил Вячеслава Молчанова, в чей штаб он входил на протяжении полугода.