Ещенко продолжает верить в чемпионство «Спартака»: «Ничего не решено»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко верит в чемпионские перспективы команды в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» неплохо с лидерами играет. А с аутсайдерами теряют очки. Пускай меняют стратегию.

Да, отставание от первого места 11 очков, но они отыгрываются. Красно-белые могут подняться выше. Все возможно. С чемпионством еще ничего не решено. Впереди 12 матчей», – сказал Ещенко.