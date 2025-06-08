Определился второй клуб, вышедший в Первую лигу России

Ульяновская «Волга» вышла в Первую лигу по итогам матчей 17-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

Сегодня волжане обыграли в гостях «Ленинградец» со счетом 3:1. А их ближайший преследователь «Челябинск» уступил в гостях «Велесу» (1:2).

Напрямую в Первую лигу выходят две лучшие команды. «Волга» из Ульяновска занимает в турнире 2-е место за тур до финиша с 31 очком после 17 встреч. Она стала недосягаема для идущего следом «Челябинска» (26 очков) и остальных преследователей.