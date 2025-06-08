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Определился второй клуб, вышедший в Первую лигу России

Вчера, 19:15
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Ульяновская «Волга» вышла в Первую лигу по итогам матчей 17-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

Сегодня волжане обыграли в гостях «Ленинградец» со счетом 3:1. А их ближайший преследователь «Челябинск» уступил в гостях «Велесу» (1:2).

Напрямую в Первую лигу выходят две лучшие команды. «Волга» из Ульяновска занимает в турнире 2-е место за тур до финиша с 31 очком после 17 встреч. Она стала недосягаема для идущего следом «Челябинска» (26 очков) и остальных преследователей.

  • Ранее путевку в Первую лигу себе обеспечил костромской «Спартак», на счету которого сейчас 36 очков.
  • Ульяновская «Волга» дважды играла в Первой лиге: в сезонах-2008 и 2022/23.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. Первая лига Волга
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Комментарии (3)
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рылы
1749403182
вымрите и расформируйтесь нахер, метатели бананов куевы.
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