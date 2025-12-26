Введите ваш ник на сайте
  • Тюкавин покадрово вспомнил эпизод с разрывом крестов: «Щелчок, импульс, упал»

Тюкавин покадрово вспомнил эпизод с разрывом крестов: «Щелчок, импульс, упал»

Сегодня, 18:51

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подробно рассказал о мартовской травме и ее последствиях.

«Каким вышел мой год? Думаю, вы понимаете: тяжелым. Хотя ожидания были совсем другими. В 2024-м меня признали лучшим нападающим и игроком сезона, я немало забивал и едва не стал чемпионом с «Динамо».

В 2025-м мне хотелось достичь новой цели: выиграть трофей в России и в дальнейшем попробовать силы в лучших европейских лигах. Надо было хорошо сыграть во второй части чемпионата.

Тем более старт года выдался неплохим: я был в отличной форме, сыграл во всех матчах на сборах, даже не пропустил ни одной тренировки, никаких болячек. Максимум мог простудиться или получить ушиб.

Но все планы рухнули в первой же игре после рестарта. С «Ростовом» на 17-й минуте я получил травму крестообразных связок и вылетел на полгода.

Покадрово помню тот эпизод: мяч на фланге, я в штрафной делаю ложное движение и хочу нырнуть на ближнюю штангу. Но вдруг чувствую щелчок в колене. По всему телу – импульс. И я упал.

До этого у меня никогда не было травм, тем более таких серьезных. Поэтому первое, что подумал, когда поднялся с газона: «Нормально, смогу». Потом немного пробежался и понял, что стабильности в колене нет. Часто наблюдал за тем, как вели себя футболисты после травм, видел слезы. Но у меня ничего такого не было. Я просто сел.

Периодически в голове появлялись вопросы: «Как буду без футбола? Почему так получилось? К чему эта травма?» Но тут же старался об этом не думать. Постоянно спрашивал доктора в раздевалке: «Кресты? Кресты?» Он не хотел ничего говорить, но я уже сам понял: что-то серьезное.

Потом, конечно, накатывала тревога: «Вернусь ли вообще после травмы? Буду забивать? Да хотя бы принимать мяч? Буду похож на футболиста?» Пережить все это помогла семья.

Во-первых, папа помог избавиться от тревожных мыслей. Говорил: «Тренируйся, терпи! Все вернется». Кажется, он переживал и ждал моего возвращения даже сильнее меня.

Во-вторых, очень благодарен жене. Без нее бы не справился. На операцию в Германию она полетела вместе со мной (иначе и быть не могло), дежурила в клинике до самой ночи.

Первое время после операции было страшно делать любые движения. Даже не мог сам принять душ – мыла жена. Спасибо ей. И спасибо нашему доктору Саше Родионову, который всегда был рядом и сыграл большую роль в восстановлении», – написал Тюкавин в своем блоге на Спортсе’‘.

  • Форвард не играл со 2 марта по 13 сентября.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
