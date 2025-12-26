Абаскаль охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, что московский клуб может назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

«Хуан Карседо – очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован.

У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером команды.

Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист», – заявил Абаскаль.