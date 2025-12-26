Экс-президент «Спартака» хлестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.

В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.

«Да там в Украине к рупору на 80% допущены шизофреники. Предполагаю, что там больше адекватных и нормальных людей, но голоса раздаются больше от шизоидных.

Тем более на Украине получилось так, что к деньгам и благам допущены только те, кто несет подобный бред. Поэтому удивляться таким словам не стоит, но и обращать внимание на них – тоже.

А еще быть футболистом, даже популярным и хорошим, – не значит быть умным человеком. Никогда не слышал, что Шевченко прямо отличается умом и сообразительностью. Я даже не слышал его выступлений или комментариев, где он может хотя бы десять слов в ряд связать.

Думаю, Шевченко по своему уровню интеллекта недалеко ушел от Кличко. Поэтому никаких иллюзий в этом плане строить не надо», – сказал Червиченко.