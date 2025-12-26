Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Спартака» хлестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

Экс-президент «Спартака» хлестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко

26 декабря, 19:45
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на резонансные заявления Андрея Шевченко.

В частности, президент Украинской ассоциации футбола призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию.

«Да там в Украине к рупору на 80% допущены шизофреники. Предполагаю, что там больше адекватных и нормальных людей, но голоса раздаются больше от шизоидных.

Тем более на Украине получилось так, что к деньгам и благам допущены только те, кто несет подобный бред. Поэтому удивляться таким словам не стоит, но и обращать внимание на них – тоже.

А еще быть футболистом, даже популярным и хорошим, – не значит быть умным человеком. Никогда не слышал, что Шевченко прямо отличается умом и сообразительностью. Я даже не слышал его выступлений или комментариев, где он может хотя бы десять слов в ряд связать.

Думаю, Шевченко по своему уровню интеллекта недалеко ушел от Кличко. Поэтому никаких иллюзий в этом плане строить не надо», – сказал Червиченко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей Червиченко Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1766769891
Хороший футболист в прошлом, вонючая куча ****** в настоящем.. не нужно обращать внимание на всякую шваль.. Собака лает —караван идёт..
Ответить
bes 2
1766770987
А еще--быть экс-президентом «Спартака», не значит быть умным человеком.Червиченко это каждым своим выступлением доказывает.
Ответить
crf57
1766777695
ШЕВЧЕНКО - полная бандеровская мразь!
Ответить
Назарян
1766779676
да это точно 2 сапога пара шева и клячко
Ответить
Юбиляр
1766781116
Полностью согласен!!! Как хорошо, что у нас к рупору допущены только адекватные люди - ну например Соловьев! Гыгыгы. Предлагаю всем послушать этого мудрого человека с его гениальными высказывания на вручении ему награды, за его титанический труд...
Ответить
Oldtrafford83
1766902989
Впервые согласен с Червём, он реально тупой в принципе, тупо говорящая голова типо Каи Каллас)
Ответить
Виктор Урал09
1766936036
Соглашусь с этим кабаном! Укропы упоротые на всю голову!
Ответить
  • Читайте нас: 