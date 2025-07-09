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Главная
Вторая Лига А «Золото»
Команды
Сибирь
Георгий Зотов
€ 50 тыс
Георгий Зотов
Сибирь
12 января 1990 (36)
#31 | Защитник
175 см | 72 кг
Россия
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Фото
«Сибирь» подписала игрока со 156 матчами в РПЛ
8 февраля
2
Фото
«Оренбург» расстался с экс-капитаном команды
8 января
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
2025.07.09 15:59
4
Зотов перешел из «Крыльев Советов» в другой клуб РПЛ
2024.07.08 15:15
2
Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»
2023.09.16 16:48
41
Зотов – о дедовщине в футболе: «Раньше могли побить в душе»
2023.09.16 15:00
3
Зотов: «Ютуб-шоу Слуцкого? В «Рубине» у него было ежедневное шоу»
2023.09.16 13:30
1
Зотов: «Однажды Сeмин заменил меня из-за неправильно подобранных шипов на бутсах»
2022.11.10 10:47
«Точно не побегу ни в Казахстан, ни куда-то еще». Зотов – о мобилизации
2022.11.10 09:09
«Всем по барабану». Зотов рассказал, сколько денег ему задолжали клубы
2022.11.09 21:42
Фото
«Крылья Советов» вернули 32-летнего Зотова
2022.08.24 19:47
Экс-защитник «Рубина» Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов»
2022.08.16 14:05
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Видео
Зотов: «Слуцкий после вылета из РПЛ поблагодарил «Рубин» за сезон. Мы пинали говно»
2022.05.21 22:45
4
Фото
Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.11.01 20:41
5
Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»
2021.09.07 14:49
4
Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»
2021.09.07 13:19
5
Фото
Малком, Дзюба и Нобоа – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.05.04 12:20
2
«Рубин» продлит контракты с Зотовым и Самошниковым
2020.12.19 15:19
2
«Рубин» подписал экс-защитника «Крыльев Советов» Зотова
2020.08.17 14:04
3
«Краснодар» интересуется экс-защитником «Крыльев Советов» Зотовым
2020.08.12 22:58
2
Климович, Зотов, Деспотович – в основе «Оренбурга» на матч с «Рубином»; Степанов, Ташаев, Зуев сыграют у гостей
2019.09.15 12:48
1
Фото
Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.03.20 14:27
10
Георгий Зотов: «Не знаю, что Моуринью увидел в Калачеве, обычный крайний защитник»
2017.03.20 16:28
19
Зотов: «Очко в матче с «Ростовом» даст положительный толчок, и «Крылья» будут побеждать»
2017.03.19 17:30
1
Глеб будет играть в «Крыльях» под номером 11
2017.02.20 10:41
1
Зотов: «Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов»
2017.02.05 09:10
1
Фото
Зотов сменил «Кубань» на «Крылья Советов»
2017.02.04 21:40
5
Георгий Зотов продолжит карьеру в «Крыльях Советов»
2017.02.04 15:59
2
Зотов: «Мы уже и в церковь ходили. Не знаем, что еще придумать»
2016.08.18 01:03
19
1
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