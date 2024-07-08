Зотов перешел из «Крыльев Советов» в другой клуб РПЛ

Правый защитник Георгий Зотов официально сменил команду.

Он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.

Новым клубом 34-летнего футболиста стал «Оренбург».

«Мы благодарим Георгия за тот путь, который он проделал вместе с клубом, за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче!

Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», – сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Всего за «Крылья Советов» Зотов провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

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