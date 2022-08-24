«Крылья Советов» вернули 32-летнего Зотова

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с защитником Георгием Зотовым. Он рассчитан до конца сезона.

«Зотов – опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность – тоже большой плюс.

Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесет пользу нашей команде», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Зотов был в самарском клубе в 2017-2020 годах.