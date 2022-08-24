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    «Крылья Советов» вернули 32-летнего Зотова

    «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с защитником Георгием Зотовым. Он рассчитан до конца сезона.

    «Зотов – опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность – тоже большой плюс.

    Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесет пользу нашей команде», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

    Зотов был в самарском клубе в 2017-2020 годах.

    • Последним клубом 32-летнего Зотова был «Рубин».
    • Ранее игрок выступал в составе «Оренбурга», «Кубани» и «Анжи».
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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