«Крылья Советов» вернули 32-летнего Зотова

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с защитником Георгием Зотовым. Он рассчитан до конца сезона.
«Зотов – опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность – тоже большой плюс.
Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесет пользу нашей команде», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
Зотов был в самарском клубе в 2017-2020 годах.
- Последним клубом 32-летнего Зотова был «Рубин».
- Ранее игрок выступал в составе «Оренбурга», «Кубани» и «Анжи».
- «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»