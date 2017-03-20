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  • Георгий Зотов: «Не знаю, что Моуринью увидел в Калачеве, обычный крайний защитник»

Георгий Зотов: «Не знаю, что Моуринью увидел в Калачеве, обычный крайний защитник»

20 марта 2017, 16:28
19

Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), заявив, что считает желто-синих абсолютно обычной командой. Также он отметил, что не представляет, по какой причине главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью так хорошо отзывался о хавбеке ростовчан Тимофее Калачеве в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, по сумме двух поединков (1:1; 1:0) манкунианцы вышли в следующую стадию плей-офф турнира.

– Я бы не сказал, что «Ростов» – более мастеровитая команда. Совершенно обычный коллектив, и никакого мандража не было. Мы играли с ними много раз. Причины стоит искать в другом. Может, ноги «подсели» или что-то еще, но мандража не было точно.

– То, что сегодня в составе «Крыльев» вышло достаточно много новичков, как-то повлияло на игру?

– Не сказал бы, что мы играли «с листа». На сборах было много тренировок, игроки работали вместе, за исключением Артема Громова, присоединившегося к команде позже других. Знаем сильные стороны друг друга, и никаких проблем с непониманием не было. Сегодня были новые игровые связки, я думаю, мы «притремся» и все будет хорошо.

– Команда третий мяч провела без забитых мячей. Наверное, это сказывается на уверенности...

– Да, пока не забиваем. Не хватает, если честно, Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку именно на него, обидно, что у него случилась травма. Но у нас есть сильные игроки, и я думаю, что все еще впереди. Заработанное сегодня очко даст положительный импульс, и мы начнем побеждать.

– Каково было сегодня играть против Тимофея Калачева – человека, о котором так лестно отзывался Жозе Моуринью?

– Я не знаю, какое впечатление он произвел на Моуринью. Обычный крайний защитник, ничего особенного (улыбается). Боец, конечно, но я играл против него абсолютно спокойно.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Зотов Георгий
Комментарии (19)
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acer2003
1490017250
Когда Зотов заиграет за сборную России и будет выходить на поле в возрасте Калачёва и играть,хотя бы близко ,как он,тогда может раздавать комментарии.. Хотя,думаю, и тогда он на Моуриньо впечатление произвести не сможет !
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aguila_real
1490018381
Просто через него игра Ростова идет, пасы хорошо делает Что не видно простому футболисту зачастую видно тренеру.
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balaton78
1490019135
Зотов такими заявлениями хочет поднять к себе интерес...Калачев лучший ассистент чемпионата..в 36 лет удостоился комплимента (заслуженно) от самого Моуриньо,играет здорово и его отсутствие в Манчестере сказалось...Посмотрим на этого Зотова хотя бы в 30 лет...думаю будет играть в лучшем случае на плей стейшн..По поводу того,что Ростов его не впечатлил тоже могу сказать,что непросто найти мотивацию после успешнейшего выступления в Еврокубках...Но думаю скоро подтянемся к лидерам чемпионата..
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Romanich94
1490021868
Будем болеть за Ростов!))) А Зотов пусть ждет свой положительный импульс))
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grafff
1490024098
а кто такой Зотов?????
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Бриг
1490024764
Зотов, Зотов ... Ты кто?
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erofey83
1490029582
Я помню момент, когда Калачёв Зотова корпусом оттеснил и мяч на угловой ушёл, малой очень не доволен остался, вот отсюда и детская обида
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mihail200606
1490031604
Жора, мауринью стебался.. не надо принимать все так близко...
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lordmrv
1490033309
Почитал комменты, отмечу что Калачев один из немногих футболистов, про которого положительно отзываются болелы разных клубов. А вот Зотов себе минусов схватил.
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тоширо
1490079619
чувак пошутил,а у вас сразу пуканы подгорели)) написали же что он улыбнулся, специально для вас)))
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