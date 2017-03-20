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    Георгий Зотов: «Не знаю, что Моуринью увидел в Калачеве, обычный крайний защитник»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), заявив, что считает желто-синих абсолютно обычной командой. Также он отметил, что не представляет, по какой причине главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью так хорошо отзывался о хавбеке ростовчан Тимофее Калачеве в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, по сумме двух поединков (1:1; 1:0) манкунианцы вышли в следующую стадию плей-офф турнира.

    – Я бы не сказал, что «Ростов» – более мастеровитая команда. Совершенно обычный коллектив, и никакого мандража не было. Мы играли с ними много раз. Причины стоит искать в другом. Может, ноги «подсели» или что-то еще, но мандража не было точно.

    – То, что сегодня в составе «Крыльев» вышло достаточно много новичков, как-то повлияло на игру?

    – Не сказал бы, что мы играли «с листа». На сборах было много тренировок, игроки работали вместе, за исключением Артема Громова, присоединившегося к команде позже других. Знаем сильные стороны друг друга, и никаких проблем с непониманием не было. Сегодня были новые игровые связки, я думаю, мы «притремся» и все будет хорошо.

    – Команда третий мяч провела без забитых мячей. Наверное, это сказывается на уверенности...

    – Да, пока не забиваем. Не хватает, если честно, Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку именно на него, обидно, что у него случилась травма. Но у нас есть сильные игроки, и я думаю, что все еще впереди. Заработанное сегодня очко даст положительный импульс, и мы начнем побеждать.

    – Каково было сегодня играть против Тимофея Калачева – человека, о котором так лестно отзывался Жозе Моуринью?

    – Я не знаю, какое впечатление он произвел на Моуринью. Обычный крайний защитник, ничего особенного (улыбается). Боец, конечно, но я играл против него абсолютно спокойно.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    20.03.2017 16:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 22 марта 2017, 11:34

      Вот чучело!
      Ты дорасти до уровня,
      когда о тебе хоть,что-либо скажет ,один из лучших тренеров мира.
      А,потом давай комментарии.

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 21 марта 2017, 10:00

      чувак пошутил,а у вас сразу пуканы подгорели)) написали же что он улыбнулся, специально для вас)))

      -1
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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 21 марта 2017, 07:58

      Значит, что-то да увидел Маур в Калачеве, а таким мелким злословам как Зотов никогда даже не выйти играть против подобных соперников, да еще и так достойно!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 марта 2017, 04:53

      а что этот мальчик стоит

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 20 марта 2017, 23:36

      Вые***ается, ой вые***ается...

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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 20 марта 2017, 21:08

      Почитал комменты, отмечу что Калачев один из немногих футболистов, про которого положительно отзываются болелы разных клубов. А вот Зотов себе минусов схватил.

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      Рейтинг: +24

      Romanich94 > lordmrv 20 марта 2017, 21:52

      Это да!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2017, 20:40

      Жора, мауринью стебался.. не надо принимать все так близко...

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      Рейтинг: +141

      erofey83 20 марта 2017, 20:06

      Я помню момент, когда Калачёв Зотова корпусом оттеснил и мяч на угловой ушёл, малой очень не доволен остался, вот отсюда и детская обида

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 19:58

      у Зотова еще писюлька не выросла чтобы про других гутарить

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 марта 2017, 18:46

      Зотов, Зотов ... Ты кто?

      1
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