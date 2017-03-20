Георгий Зотов: «Не знаю, что Моуринью увидел в Калачеве, обычный крайний защитник»

Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), заявив, что считает желто-синих абсолютно обычной командой. Также он отметил, что не представляет, по какой причине главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью так хорошо отзывался о хавбеке ростовчан Тимофее Калачеве в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, по сумме двух поединков (1:1; 1:0) манкунианцы вышли в следующую стадию плей-офф турнира.

– Я бы не сказал, что «Ростов» – более мастеровитая команда. Совершенно обычный коллектив, и никакого мандража не было. Мы играли с ними много раз. Причины стоит искать в другом. Может, ноги «подсели» или что-то еще, но мандража не было точно.

– То, что сегодня в составе «Крыльев» вышло достаточно много новичков, как-то повлияло на игру?

– Не сказал бы, что мы играли «с листа». На сборах было много тренировок, игроки работали вместе, за исключением Артема Громова, присоединившегося к команде позже других. Знаем сильные стороны друг друга, и никаких проблем с непониманием не было. Сегодня были новые игровые связки, я думаю, мы «притремся» и все будет хорошо.

– Команда третий мяч провела без забитых мячей. Наверное, это сказывается на уверенности...

– Да, пока не забиваем. Не хватает, если честно, Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку именно на него, обидно, что у него случилась травма. Но у нас есть сильные игроки, и я думаю, что все еще впереди. Заработанное сегодня очко даст положительный импульс, и мы начнем побеждать.

– Каково было сегодня играть против Тимофея Калачева – человека, о котором так лестно отзывался Жозе Моуринью?

– Я не знаю, какое впечатление он произвел на Моуринью. Обычный крайний защитник, ничего особенного (улыбается). Боец, конечно, но я играл против него абсолютно спокойно.