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  • Моуринью: «У «Ростова» отличная команда, еще ничего не решено. Хорошо, что Калачев не сыграет»

Моуринью: «У «Ростова» отличная команда, еще ничего не решено. Хорошо, что Калачев не сыграет»

15 марта 2017, 14:50
37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» заявил, что его команда настроена выйти в следующую стадию турнира. Также португальский специалист высказал мнение по поводу того, что в поединке из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие полузащитник ростовчан Тимофей Калачев.

«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем все, чтобы выйти в четвертьфинал. У «Ростова» отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счетом 1:1, еще ничего не решено.

Калачев не сыграет завтра за «Ростов»? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачев отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

«Ему предложили чумовые деньги, а он: «Никуда из Ростова не поеду». Почему мы восхищаемся Тимофеем Калачевым

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Ростов Калачев Тимофей Моуринью Жозе
Комментарии (37)
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zatonn
1489579070
Калачёва Моуриньо зачётно потроллил))
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marslond
1489579509
Без Калачёва будет сложно, но ничего поборемся, а вдруг повезёт)))))
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Чеба
1489579652
Побаивается, петушок)
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Чеба
1489579749
Бердыич порчу наведет на пол состава МЮ и пройдет Ростов без проблем)
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1489579818
удачи!!!
Ответить
liverpool19861986
1489580471
Ростов победит
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Чеба
1489580529
А если серьезно, то Ростову хана! После поражения в кубке, МЮ очень сильно будет настроен на победу!
Ответить
Abbey Road
1489580850
если судью зарядите - то пройдете.... ну а иначе готовьте вазелин......
Ответить
_Аналитик_
1489583046
Какой бы ни был бы результат,вся страна должна быть благодарной Ростову, за вклад евроочков, которые позволили обойти Португалию.Три команды в лиге чемпионов и основная заслуга, никто с этим не поспорит, Ростова!!!
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CyPOBbIiXaH
1489599446
с калачёвым ростов 100% разорвал бы мю)
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