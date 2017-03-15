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    Моуринью: «У «Ростова» отличная команда, еще ничего не решено. Хорошо, что Калачев не сыграет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» заявил, что его команда настроена выйти в следующую стадию турнира. Также португальский специалист высказал мнение по поводу того, что в поединке из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие полузащитник ростовчан Тимофей Калачев.

    «Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем все, чтобы выйти в четвертьфинал. У «Ростова» отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счетом 1:1, еще ничего не решено.

    Калачев не сыграет завтра за «Ростов»? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачев отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.

    Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

    «Ему предложили чумовые деньги, а он: «Никуда из Ростова не поеду». Почему мы восхищаемся Тимофеем Калачевым

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 14:50
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 15 марта 2017, 22:33

      Аха у тебя РУНИ и МАРСЕЯЛ не играет.Так что не беги перед паровоза

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 15 марта 2017, 20:41

      Жозе ты бе-бе-бешка и пакостник:((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 марта 2017, 20:38

      Ты не трожь Калача,
      А то отхватишь сгоряча.

      1
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:37

      с калачёвым ростов 100% разорвал бы мю)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:43

      Ростов МУЖИКИ, не забывай братан!!!

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 марта 2017, 18:58

      удачи РОСТОВУ

      1
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 18:24

      ещё увидишь что вам ростов в ответке преподнесёт

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      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 15 марта 2017, 17:55

      Удачи ростову

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 марта 2017, 17:35

      Без Калачева очень трудно будет в атаке!!!((((

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 марта 2017, 17:33

      Что верно то верно - это очень большая потеря

      1
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      Рейтинг: +28

      rustamus87 15 марта 2017, 16:41

      Ростов успехов!!! Курбан мы верим в тебя!!!

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