Моуринью: «У «Ростова» отличная команда, еще ничего не решено. Хорошо, что Калачев не сыграет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» заявил, что его команда настроена выйти в следующую стадию турнира. Также португальский специалист высказал мнение по поводу того, что в поединке из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие полузащитник ростовчан Тимофей Калачев.

«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем все, чтобы выйти в четвертьфинал. У «Ростова» отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счетом 1:1, еще ничего не решено.

Калачев не сыграет завтра за «Ростов»? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачев отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

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