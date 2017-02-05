Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов»

    Новичок «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал свое решение перейти в самарский клуб. Напомним, что футболист ранее выступал за «Кубань».

    – Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком «Крыльев»?

    – Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде.

    – Ты играл против «Крыльев» и наверняка просматривал матчи нашей команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?

    – Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в Премьер-лиге. Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

    – Ты успел пообщаться с главным тренером нашей команды Вадимом Скрипченко?

    – Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

    – Знаком ли ты с кем-то из футболистов «Крыльев»?

    – С Али Гаджибековым мы вместе выступали за «Анжи». С Аланом Чочиевым знаком по «Локомотиву» – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за «Локомотив – 2». Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 09:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 09:12

      Удачи!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11