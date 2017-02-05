Зотов: «Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов»

Новичок «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал свое решение перейти в самарский клуб. Напомним, что футболист ранее выступал за «Кубань».

– Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком «Крыльев»?

– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде.

– Ты играл против «Крыльев» и наверняка просматривал матчи нашей команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?

– Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в Премьер-лиге. Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

– Ты успел пообщаться с главным тренером нашей команды Вадимом Скрипченко?

– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

– Знаком ли ты с кем-то из футболистов «Крыльев»?

– С Али Гаджибековым мы вместе выступали за «Анжи». С Аланом Чочиевым знаком по «Локомотиву» – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за «Локомотив – 2». Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.