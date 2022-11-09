Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Всем по барабану». Зотов рассказал, сколько денег ему задолжали клубы

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, что ему должны порядка 15 миллионов рублей.

    – Подсчитывал примерную сумму невыплаченных тебе за карьеру денег?

    – Наверное, миллионов 15.

    – 15 миллионов рублей. И ты никак за них не поборешься?

    – Без шансов. Таких ООО, ЗАО больше не существует. Дальше создавались другие команды на месте прежних. Всем по барабану.

    – Эти времена в российском футболе в прошлом?

    – Как показывает практика, нет. Недавно тот же Томск просто – бах! – и исчез.

    • Больше всего матчей 32-летний Зотов провел за «Локомотив-2» (2008-2012 годы).
    • В карьере Зотова был один зарубежный клуб – донецкий «Металлург» (2013-2014 годы).
    • Трофеев в карьере игрока нет.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Стало известно, где «Крылья Советов» проведут зимние сборы
    Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах 3
    Бейл: «Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет?» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11