«Всем по барабану». Зотов рассказал, сколько денег ему задолжали клубы

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, что ему должны порядка 15 миллионов рублей.
– Подсчитывал примерную сумму невыплаченных тебе за карьеру денег?
– Наверное, миллионов 15.
– 15 миллионов рублей. И ты никак за них не поборешься?
– Без шансов. Таких ООО, ЗАО больше не существует. Дальше создавались другие команды на месте прежних. Всем по барабану.
– Эти времена в российском футболе в прошлом?
– Как показывает практика, нет. Недавно тот же Томск просто – бах! – и исчез.
- Больше всего матчей 32-летний Зотов провел за «Локомотив-2» (2008-2012 годы).
- В карьере Зотова был один зарубежный клуб – донецкий «Металлург» (2013-2014 годы).
- Трофеев в карьере игрока нет.
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Источник: «Матч ТВ»