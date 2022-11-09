«Всем по барабану». Зотов рассказал, сколько денег ему задолжали клубы

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, что ему должны порядка 15 миллионов рублей.

– Подсчитывал примерную сумму невыплаченных тебе за карьеру денег?

– Наверное, миллионов 15.

– 15 миллионов рублей. И ты никак за них не поборешься?

– Без шансов. Таких ООО, ЗАО больше не существует. Дальше создавались другие команды на месте прежних. Всем по барабану.

– Эти времена в российском футболе в прошлом?

– Как показывает практика, нет. Недавно тот же Томск просто – бах! – и исчез.

Больше всего матчей 32-летний Зотов провел за «Локомотив-2» (2008-2012 годы).

В карьере Зотова был один зарубежный клуб – донецкий «Металлург» (2013-2014 годы).

Трофеев в карьере игрока нет.

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