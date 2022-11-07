Чего не хватает «Бомбардиру»?

Не знаю как у других, но на телефоне (в полной версии) , не могу листать страницы с комментариями (кнопка далее), так же не переходит к своему коментарию чтобы посмотреть ответ (когда нажимаешь на него в профиле). Так же "тормозит написание текста", на других сайтах с этим нет проблем.
Привет! Это команда «Бомбардира».
В последние несколько месяцев мы сделали много нового и стараемся быть лучше: делаем для вас больше новостей, текстов, разборов, колонок, интересных текстовых трансляций. Но дальнейшее развития сайта невозможно без мнения и пожеланий наших дорогих читателей.
Поэтому предлагаем вам такое:
1. Ответьте на наш небольшой опросник.
2. Пишите в комментариях о работе сайта, ваши комментарии, пожелания, респекты. Что нравится и чего хотелось бы больше? Чего не хватает? Что не работает? Довольны ли вы всем?
Пишите в комментарии – прочитаем все, задумаемся о каждом мнении и постараемся реализовать самые важные идеи.