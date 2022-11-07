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    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Привет! Это команда «Бомбардира».

    В последние несколько месяцев мы сделали много нового и стараемся быть лучше: делаем для вас больше новостей, текстов, разборов, колонок, интересных текстовых трансляций. Но дальнейшее развития сайта невозможно без мнения и пожеланий наших дорогих читателей.

    Поэтому предлагаем вам такое:

    1. Ответьте на наш небольшой опросник.

    2. Пишите в комментариях о работе сайта, ваши комментарии, пожелания, респекты. Что нравится и чего хотелось бы больше? Чего не хватает? Что не работает? Довольны ли вы всем?

    Пишите в комментарии – прочитаем все, задумаемся о каждом мнении и постараемся реализовать самые важные идеи.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1072

      qawzsexdr 1 минуту назад

      Не знаю как у других, но на телефоне (в полной версии) , не могу листать страницы с комментариями (кнопка далее), так же не переходит к своему коментарию чтобы посмотреть ответ (когда нажимаешь на него в профиле). Так же "тормозит написание текста", на других сайтах с этим нет проблем.

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      Рейтинг: +845

      talgatnurzhanov2006 13 минут назад

      Почему то выборочно показываете результаты, как я понял по чьему-то мнению центральные. Раньше еще на соккере было больше матчей, заходишь к примеру и видишь какие команды сегодня играют независимо ТОП они или нет. Хочу как раньше, что-бы больше матчей было в правой колонке, места вроде хватает))) Заходишь к примеру на евроспорт или чемпионат там всё и сразу, а здесь надо переходить из раздела в раздел((( ИМХО

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      Рейтинг: +16262

      Fusballer 20 минут назад

      1) Добавить модерирование. Бывают оскорбительные сообщения и даже целые пользователи, для которых оскорбления являются сутью нахождения на сайте.
      2) Убрать из автозамены звездочками некоторые вполне безобидные вне контекста слова вроде "свин.ьи", "бом.жи" и т. д. Это хоть и достаточно грубые слова, но это и часть футбольной культуры в России. Если же большинство сообщений пользователя содержит только грубости подобного рода, то в бан отправлять.
      3) Починить колокольчик, чтобы можно было быстро реагировать на ответы.
      4) Добавить автоматическое обновление текстовых трансляций. Бывает удобно. Раньше такое на соккере было.
      5) Нанять корректора текстов. Очень много грамматических и фактических ошибок.

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      Рейтинг: +10962

      "supermax" 51 минуту назад

      1.больше прикольных тестов
      2.регистация и вход по смс
      3.поменьше полит инфы. Или тогда дайте комментить
      4.хватит дебильных заголовков
      5.повторы голов были бы к месту
      6.проверяйте, что пишете

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      Рейтинг: +8137

      vladik12 > "supermax" 50 минут назад

      2. А че не со справкой?

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      Рейтинг: +16262

      Fusballer > vladik12 21 минуту назад

      Это может помочь в распространении клонов. Но неоднозначное выглядит.

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      Рейтинг: +11146

      alex1951 58 минут назад

      Поскольку у вас часто приходится читать ,,перлы,, , которые выдаёт 3х главый дракончик: Утя,ЛогоФет и самый - самый наш Губерний,то неплохо было им выделить отдельную рубрику ,, Клоуны от Футбола,,.....там бы они заняли свою нишу...

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      Рейтинг: +26604

      slavutiq70 1 час назад

      Добавить видеотрансляцию к матчам . ну наверное бесплатно не реально а за деньги и так полно ...

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 1 час назад

      смайлики добавьте.

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      Рейтинг: +12101

      DeStar 1 час назад

      сделайте больше символов на ответы, что за бред
      Пишешь, отправляешь а фигачит половину, лучше бы хоть ошибку при отправке давал, мол не влазит ,а так нет.
      половина сообщения пропадает и вспоминай что ты там писал и переписывай.

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 1 час назад

      а еще голых баб))

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 1 час назад

      адекватную текстовую трансляцию, а если еще и видео сделаете, будет и народу больше.

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