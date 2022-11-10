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Чего не хватает «Бомбардиру»?

10 ноября 2022, 16:20
148

Привет! Это команда «Бомбардира».

В последние несколько месяцев мы сделали много нового и стараемся быть лучше: делаем для вас больше новостей, текстов, разборов, колонок, интересных текстовых трансляций. Но дальнейшее развитие сайта невозможно без мнения и пожеланий наших дорогих читателей.

Поэтому предлагаем вам такое:

1. Ответьте на наш небольшой опросник.

2. Пишите в комментариях о работе сайта, ваши комментарии, пожелания, респекты. Что нравится и чего хотелось бы больше? Чего не хватает? Что не работает? Довольны ли вы всем?

Пишите в комментарии – прочитаем все, задумаемся о каждом мнении и постараемся реализовать самые важные идеи. Спасибо, что читаете! Вместе мы сделаем «Бомбардир» лучше.

Источник: Бомбардир
Работа сайта
Комментарии (148)
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zra78
1667813755
Не хватает конкурса прогнозов! Это было лучшее у вас, но вы себе отрубили ноги закрыв КП...
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GoldPlayFIFARus9
1667816838
1) Просто на ура заходят ваши тесты и викторины и т.п.. Продолжайте в том же духе 2) Заголовки лучше вернуть как было раньше, эти байтящие больше раздражают. 3) Следить модерам за комментариями, уже по самые гланды сидят эти оскорбления в адрес других участников, клубов и т.п... Я понимаю там троллинг и прочее, но когда просто помоями поливают, противно 4) Меньше политоты, прошу вас, её уже везде сполна. Если она только напрямую не связана с футболом
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Fusballer
1667820862
1) Добавить модерирование. Бывают оскорбительные сообщения и даже целые пользователи, для которых оскорбления являются сутью нахождения на сайте. 2) Убрать из автозамены звездочками некоторые вполне безобидные вне контекста слова вроде "свин.ьи", "бом.жи" и т. д. Это хоть и достаточно грубые слова, но это и часть футбольной культуры в России. Если же большинство сообщений пользователя содержит только грубости подобного рода, то в бан отправлять. 3) Починить колокольчик, чтобы можно было быстро реагировать на ответы. 4) Добавить автоматическое обновление текстовых трансляций. Бывает удобно. Раньше такое на соккере было. 5) Нанять корректора текстов. Очень много грамматических и фактических ошибок.
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Roman Rom
1667849134
Не писать по всякие камин-ауты и прочую ерунду.
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житель СПб
1667855335
Здравствуйте! Во-первых, очень люблю Бомбардир, провожу много времени на нем - это моя форма отдыха от работы. Желаю Вам успехов. НО: 1. Не забывайте, что Вы РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ сайт. Не занимайтесь антироссийской пропагандой. Это безнравственно и антипатриотично. Попробовал бы кто-то из СМИ в США или Великобритании себя вести непатриотично - ему бы сразу хвост прищемили. Это только у нас такая демократия (как ни парадоксально это звучит). 2. Мне многое у Вас нравится - но, действительно, совершенно не нужны желтые новости, которые не дают новых пользователей, а только отпугивают старых, проверенных. 3. Более жестко контролируйте хамов, баньте их. 4. Верните, пож., шкалу размещения пользователей по лайкам - это приятное развлечение.
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JTherry
1667912440
здравствуйте, и сразу к делу и пожеланиям: 1. хорошего "новостника" по футбольной тематике, понимаю, что постить тексты с других сайтов гораздо проще...) 2. с заголовками - на мой взгляд, беда, желание сделать броский заголовок приводит иногда к плачевным последствиям, просто не соответствует тексту сообщения...( 3. модератора текстов - оскорбительные сообщения в отношении пользователей и команд отправлять нещадно в бан, куда это годится, если даже здесь умудрились устроить срач между собой...( 4. с корректурой неважно обстоят дела, то грамматика подкачает, то само сообщение криво написано...( 5. "колокольчик" должен работать безотказно...)
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Томик
1667912979
Прекратите заменять буквы в словах "н.е.г.р" и "б.о.м.ж" звездочками. Это даже не смешно.
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Pawel12
1667916025
Интерфейс главное не меняйте! Я за 12 лет привык очень. Тогда еще назывались soccer
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saf05
1667927964
Мозгов
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biber.ru
1667928750
В разделе "Футбольные матчи" или в отчётах за матч, хотелось бы видеть количество присутствующих на играх зрителей.
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