Чего не хватает «Бомбардиру»?

Привет! Это команда «Бомбардира».

В последние несколько месяцев мы сделали много нового и стараемся быть лучше: делаем для вас больше новостей, текстов, разборов, колонок, интересных текстовых трансляций. Но дальнейшее развитие сайта невозможно без мнения и пожеланий наших дорогих читателей.

Поэтому предлагаем вам такое:

1. Ответьте на наш небольшой опросник.

2. Пишите в комментариях о работе сайта, ваши комментарии, пожелания, респекты. Что нравится и чего хотелось бы больше? Чего не хватает? Что не работает? Довольны ли вы всем?

Пишите в комментарии – прочитаем все, задумаемся о каждом мнении и постараемся реализовать самые важные идеи. Спасибо, что читаете! Вместе мы сделаем «Бомбардир» лучше.