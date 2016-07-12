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Команды
Металлург
Металлург
Запорожье
Стадион:
Славутич-Арена
Сайт:
http://www.fcmetalurg.com/
Тренер:
Анатолий Чанцев
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
УПЛ. «Металлург» уступил «Александрии»
2015.11.22 17:02
УПЛ. «Черноморец» проиграл «Олимпику», «Заря» вышла на третье место
2015.11.07 16:59
УПЛ. «Карпаты» одержали победу над «Металлургом» З
2015.10.31 22:29
УПЛ. «Металлург» разгромлен «Олимпиком»
2015.10.03 21:33
Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»
2015.10.03 07:13
Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины
2015.10.01 19:24
1
УПЛ. «Ворскла» не проигрывает восемь матчей
2015.09.19 21:40
1
Маркевич: «Я работаю дальше, тема закрыта»
2015.09.13 07:55
Селезнев вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата Украины
2015.09.13 07:15
1
УПЛ. «Днепр» расправился с запорожским «Металлургом»
2015.09.12 21:35
Руководство запорожского «Металлурга» прекращает финансирование клуба
2015.09.09 09:39
3
В первом матче УПЛ случился разгром
2015.07.17 21:10
177
Главу Запорожской областной федерации осудили на пять лет
2015.07.13 11:55
127
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