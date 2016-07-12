- 12 июля 2016
- 12:36 Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
- 16 января 2016
- 12:35 «Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
- 13 января 2016
- 16:11 Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани» 2
- 17 декабря 2015
- 00:11 Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ 4
- 30 ноября 2015
- 04:43 Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч» 2
- 22 ноября 2015
- 17:02 УПЛ. «Металлург» уступил «Александрии»
- 7 ноября 2015
- 16:59 УПЛ. «Черноморец» проиграл «Олимпику», «Заря» вышла на третье место
- 31 октября 2015
- 22:29 УПЛ. «Карпаты» одержали победу над «Металлургом» З
- 3 октября 2015
- 21:33 УПЛ. «Металлург» разгромлен «Олимпиком»
- 07:13 Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»
- 1 октября 2015
- 19:24 Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины 1
- 19 сентября 2015
- 21:40 УПЛ. «Ворскла» не проигрывает восемь матчей 1
- 13 сентября 2015
- 07:55 Маркевич: «Я работаю дальше, тема закрыта»
- 07:15 Селезнев вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата Украины 1
- 12 сентября 2015
- 21:35 УПЛ. «Днепр» расправился с запорожским «Металлургом»
- 9 сентября 2015
- 09:39 Руководство запорожского «Металлурга» прекращает финансирование клуба 3
- 17 июля 2015
- 21:10 В первом матче УПЛ случился разгром 177
- 13 июля 2015
- 11:55 Главу Запорожской областной федерации осудили на пять лет 127