Маркевич: «Я работаю дальше, тема закрыта»

Главный тренер «Днепра« Мирон Маркевич поделился впечатлениями после победы над запорожским «Металлургом» (4:1) в матче седьмого тура чемпионата УПЛ.

— Всегда с большим удовольствием приезжаю в Запорожье, потому что с этим связаны хорошие воспоминания.

Мы внимательно пересматривали матчи «Металлурга». С «Ворсклой» и «Шахтером» они показали хороший футбол, и сегодня это удалось моментами, особенно во втором тайме. Команда достаточно весело играла, поэтому мы серьезно готовились, и я просил футболистов не смотреть в турнирную таблицу.

Рад, что достучался до игроков, потому что особенно первый тайм они провели на хорошем уровне. Мы даем возможность всем себя проявить. С «Карпатами» играли одни, сегодня дали поиграть другим. На все нужно время. Я не факир, чтобы махнуть палочкой, и все они заиграли так, как я бы хотел. Для начала, скажем так, неплохо.

— Некоторое время назад была информация, что вы собирались уходить из команды, но вас не отпустили. Какая сейчас ситуация? Вы уже передумали уходить?

— Конечно, я работаю дальше. Тем более появилось понимание, что команду нужно укреплять. Я работаю и надеюсь, что дальше буду работать. Так что тема закрыта.

— Какое настроение в команде перед матчем с «Лацио»?

— Прекрасно понимаем, что это третья команда Италии. Тем более играем без зрителей. Группа непростая, но нужно набирать очки в каждом туре, – сказал Маркевич.