Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
23
1
2
57
11
46
70
26
20
3
3
79
25
54
63
26
16
5
5
53
22
31
53
26
14
6
6
51
26
25
48
26
11
9
6
35
26
9
42
26
10
9
7
31
29
2
39
26
10
8
8
36
36
0
38
26
8
6
12
29
37
-8
30
26
6
9
11
25
32
-7
27
26
5
9
12
22
46
-24
24
25
5
7
13
22
35
-13
22
26
4
10
12
23
39
-16
22
26
3
7
16
16
45
-29
16
25
0
3
22
7
77
-70
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
0
1
26
4
22
36
13
11
0
2
36
7
29
33
13
8
1
4
26
12
14
25
13
6
4
3
18
13
5
22
13
6
4
3
17
13
4
22
13
6
4
3
25
17
8
22
13
5
3
5
20
15
5
18
13
4
5
4
19
17
2
17
13
4
4
5
17
21
-4
16
13
4
4
5
16
19
-3
16
12
2
5
5
12
16
-4
11
13
2
5
6
10
15
-5
11
13
1
5
7
8
26
-18
8
13
0
2
11
2
39
-37
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
31
7
24
34
13
9
3
1
43
18
25
30
13
8
4
1
27
10
17
28
13
8
2
3
26
9
17
26
13
6
3
4
17
19
-2
21
13
5
5
3
18
13
5
20
13
4
5
4
13
16
-3
17
13
3
3
7
9
22
-13
12
13
3
2
8
10
19
-9
11
13
2
5
6
13
24
-11
11
13
2
5
6
9
13
-4
11
13
2
2
9
8
19
-11
8
13
1
5
7
5
25
-20
8
12
0
1
11
5
38
-33
1
❗Волынь: -12
❗Волынь: -6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире