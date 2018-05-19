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Сталь
Сталь
Каменское
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://www.fcstal.com.ua/
Тренер:
Юрий Бакалов
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. «Динамо» разгромило «Зарю» и другие результаты
2018.04.07 21:58
УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
2018.03.17 19:59
УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
2018.03.10 20:01
УПЛ. «Ворскла» победила «Верес»; «Сталь» обыграла «Александрию»
2018.02.17 19:53
УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
2017.11.26 22:36
УПЛ. «Шахтер» дома не смог обыграть «Сталь»
2017.10.28 18:58
УПЛ. «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью и другие результаты
2017.10.22 21:25
1
УПЛ. «Заря» одолела «Сталь», «Верес» и «Мариуполь» разошлись миром
2017.10.14 18:58
УПЛ. «Динамо» упустило победу 3:0, «Шахтер» обыграл «Карпаты» и другие результаты
2017.10.01 22:59
УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»
2017.09.24 21:24
УПЛ. «Александрия» разгромила «Сталь», «Ворскла» проиграла «Вересу», «Мариуполь» одолел «Звезду»
2017.09.16 19:07
УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты
2017.09.10 21:23
1
УПЛ. «Звезда» обыграла «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не смогли забить друг другу
2017.08.26 21:38
УПЛ. «Динамо» разгромило «Сталь», «Заря» проиграла «Звезде» и другие результаты
2017.08.20 21:31
1
УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» и другие результаты
2017.08.12 21:24
УПЛ. «Шахтер» справился с «Мариуполем», «Карпаты» обыграли «Сталь»
2017.08.05 21:20
1
Игроки «Карпат» не получат половину месячной зарплаты, если не победят в ближайшем матче УПЛ
2017.08.02 01:24
2
УПЛ. «Шахтер» вырвал победу в Днепре, «Динамо» разгромило «Карпаты»
2017.07.29 21:24
УПЛ. «Шахтер» уступил киевскому «Динамо» и другие результаты
2017.07.22 21:24
УПЛ. Новички лиги голов друг другу не забили и другие результаты
2017.07.16 21:26
Кучук официально покинул «Сталь»
2017.06.06 15:20
1
УПЛ. «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты
2017.05.31 21:01
Кучук может возглавить «Ростов»
2017.05.29 17:11
23
«Локомотив» рассматривает Фогеля и Кучука как кандидатов на пост главного тренера
2017.05.29 13:54
18
УПЛ. «Днепр» проиграл «Ворскле» и вылетел из турнира и другие результаты
2017.05.27 18:55
1
2
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