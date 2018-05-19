- 19 мая 2018
- 21:41 УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2
- 09:06 Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры 3
- 21 апреля 2018
- 18:50 УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 21:58 УПЛ. «Динамо» разгромило «Зарю» и другие результаты
- 17 марта 2018
- 19:59 УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
- 10 марта 2018
- 20:01 УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
- 17 февраля 2018
- 19:53 УПЛ. «Ворскла» победила «Верес»; «Сталь» обыграла «Александрию»
- 26 ноября 2017
- 22:36 УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
- 28 октября 2017
- 18:58 УПЛ. «Шахтер» дома не смог обыграть «Сталь»
- 22 октября 2017
- 21:25 УПЛ. «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью и другие результаты 1
- 14 октября 2017
- 18:58 УПЛ. «Заря» одолела «Сталь», «Верес» и «Мариуполь» разошлись миром
- 1 октября 2017
- 22:59 УПЛ. «Динамо» упустило победу 3:0, «Шахтер» обыграл «Карпаты» и другие результаты
- 24 сентября 2017
- 21:24 УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»
- 16 сентября 2017
- 19:07 УПЛ. «Александрия» разгромила «Сталь», «Ворскла» проиграла «Вересу», «Мариуполь» одолел «Звезду»
- 10 сентября 2017
- 21:23 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты 1
- 26 августа 2017
- 21:38 УПЛ. «Звезда» обыграла «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не смогли забить друг другу
- 20 августа 2017
- 21:31 УПЛ. «Динамо» разгромило «Сталь», «Заря» проиграла «Звезде» и другие результаты 1
- 12 августа 2017
- 21:24 УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» и другие результаты
- 5 августа 2017
- 21:20 УПЛ. «Шахтер» справился с «Мариуполем», «Карпаты» обыграли «Сталь» 1
- 2 августа 2017
- 01:24 Игроки «Карпат» не получат половину месячной зарплаты, если не победят в ближайшем матче УПЛ 2
- 29 июля 2017
- 21:24 УПЛ. «Шахтер» вырвал победу в Днепре, «Динамо» разгромило «Карпаты»
- 21:05 Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ